Banovići: Dugovi Komunalnog veći od milion KM, traži se provjera rada bivšeg direktora

JP „Komunalno“ Banovići suočava se s ozbiljnim finansijskim i tehničkim problemima, o kojima se raspravljalo na sjednici Općinskog vijeća Banovići. Prema podacima iznesenim u vezi s primopredajom direktorske dužnosti, dugovanja preduzeća premašuju 1,1 milion KM, dok je značajan dio vozila i radnih mašina neispravan. Vijeće je zatražilo analizu poslovanja prethodnog direktora i provjeru eventualnih nezakonitosti.

Posebnu pažnju izazvali su navodi o stanju mehanizacije i finansijskim obavezama preduzeća. Prema dostavljenoj informaciji, dugovanja za poreze i doprinose iznose više od 370.000 KM, a na dan primopredaje nijedan kočioni sistem na radnim mašinama nije bio ispravan.

Ovi podaci ukazuju na moguće ozbiljne probleme u održavanju opreme i finansijskom poslovanju preduzeća, zbog čega je Općinsko vijeće zatražilo dodatnu provjeru.

Nadzorni odbor Komunalnog ima 30 dana da ispita poslovanje

Općinsko vijeće Banovići usvojilo je zaključak kojim se Nadzorni odbor JP „Komunalno“ zadužuje da u roku od 30 dana provede analizu poslovanja i rada prethodnog direktora.

Analizom bi trebalo utvrditi postoje li elementi eventualne krivične odgovornosti. Ukoliko se utvrde indicije o nezakonitostima, Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja obavijestiti nadležne institucije, uključujući policiju, tužilaštvo i Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, poznat kao POSKOK.

Usvojeni zaključak ne znači da je utvrđena krivična odgovornost bivšeg rukovodstva, nego da je zatražena provjera poslovanja i eventualnih nepravilnosti.

Zatraženo i provođenje ranijih zaključaka o Vodovodu

Na sjednici se raspravljalo i o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Banovići.

Općinsko vijeće zadužilo je Nadzorni odbor ovog preduzeća da u roku od 15 dana provede zaključak usvojen u augustu, koji se odnosi na razrješenje direktora, u skladu sa zakonskim propisima i nadležnostima.

Od direktora i Nadzornog odbora zatraženo je i provođenje mjera utvrđenih zaključkom od 13. jula ove godine, donesenim na osnovu analize poslovanja preduzeća za period od početka 2022. do kraja 2025. godine.

Cilj tih mjera je unapređenje poslovanja i rješavanje problema evidentiranih u ranijem periodu.

Nacrt budžeta Banovića za 2027. godinu iznosi 22,2 miliona KM

Pored pitanja poslovanja javnih preduzeća, Općinsko vijeće Banovići usvojilo je Nacrt budžeta za 2027. godinu u iznosu od 22.249.000 KM.

Predloženim dokumentom planirano je povećanje prihoda za približno 620.000 KM u odnosu na tekuću godinu. Nacrt je dobio podršku većine vijećnika, dok su predstavnici opozicije izrazili nezadovoljstvo pojedinim planiranim izdvajanjima i razvojnim prioritetima.

Usvajanje Nacrta predstavlja početnu fazu budžetske procedure, nakon koje slijedi razmatranje prijedloga i priprema konačnog budžeta.

Vijeće je dalo saglasnost i na projektni zadatak za izradu „Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem za daljinsko grijanje Općine Banovići“.

Prema dostavljenoj informaciji, finansijska podrška za izradu studije očekuje se od stranih ambasada i nevladinih organizacija. Studija bi trebala poslužiti kao osnova za razmatranje mogućnosti razvoja sistema daljinskog grijanja na području Banovića.