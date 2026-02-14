Općinsko vijeće Banovići usvojilo set razvojnih odluka i potvrdilo 256 projekata

Na XIV redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, održanoj sinoć, usvojeno je više odluka koje se odnose na privredu, komunalne usluge, sigurnost i planiranje investicija u narednom periodu.

Vijeće je donijelo odluku o ukidanju takse za isticanje firmi za sve poduzetnike na području općine Banovići, čime se, kako je navedeno tokom rasprave, nastoji olakšati poslovanje i pružiti podrška lokalnoj privredi. Pokrenuta je i procedura nabavke novog vatrogasnog vozila, koje je planirano kao savremeno i visoko opremljeno, s ciljem jačanja kapaciteta sistema zaštite i spašavanja.

Usvojena je i saglasnost za obezbjeđenje besplatnog prevoza za građane na području općine Banovići. Također je donesena odluka kojom se prekida raniji zastoj u postupku prodaje parcela za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Selo II, čime se otvara mogućnost za nastavak stambene izgradnje na toj lokaciji.

Prema usvojenim dokumentima, potvrđeni su i kapitalni projekti planirani za naredne tri godine, a riječ je o ukupno 256 projekata iz oblasti infrastrukture, komunalnih usluga i razvoja mjesnih zajednica.

U saopćenju sa sjednice navedeno je da novo rukovodstvo Vijeća čine predsjedavajući Sifet Ikanović i dopredsjedavajuća, nezavisna vijećnica Melisa Golić, te da je nova većina podržala predložene razvojne projekte.

Tokom glasanja o pojedinim tačkama dnevnog reda zabilježena su i izdvojena mišljenja. Vijećnici SDA i vijećnik Edin Žunić glasali su protiv odluke kojom se nastavlja deponiranje otpada na JP Eko Sep Banovići. Predlagači odluke naveli su da bi njeno neusvajanje značilo nastavak korištenja neuređene deponije u Čubriću, dok je nova većina podržala nastavak rada sanitarne deponije Eko Sep.

Ista grupa vijećnika glasala je i protiv odluke o nabavci novog vatrogasnog vozila, uz stav koji je iznesen tokom sjednice, dok su predlagači naglasili da postojeća vozila nemaju dovoljne kapacitete za zahtjevnije intervencije.