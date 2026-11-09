Na današnji dan prije 33 godine srušen Stari most u Mostaru

Na današnji dan, 9. novembra 1993. godine, srušen je Stari most u Mostaru, jedan od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine.

Nakon višestrukog granatiranja s položaja Hrvatskog vijeća obrane (HVO), most star više od četiri stoljeća srušio se u Neretvu, a snimci njegovog rušenja obišli su svijet.

Stari most izgrađen je 1566. godine, u vrijeme Osmanskog carstva, prema projektu graditelja Mimara Hajrudina, učenika čuvenog arhitekte Mimara Sinana. Stoljećima je povezivao dvije obale Neretve i predstavljao jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu.

Njegovo rušenje tokom rata u Bosni i Hercegovini postalo je simbol razaranja kulturnog naslijeđa, ali i stradanja Mostara i njegovih stanovnika.

Stari most u Mostaru obnovljen je 2004. godine

Obnova Starog mosta započela je uz međunarodnu podršku, a radovi su završeni 2004. godine. Svečano je otvoren u julu iste godine, nakon što je rekonstruisan korištenjem tradicionalnih građevinskih tehnika i kamena iz istog područja iz kojeg je poticao materijal za prvobitni most.

Godinu kasnije, 2005., područje Starog mosta i stare gradske jezgre Mostara upisano je na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Obnovljeni most danas predstavlja simbol pomirenja, međunarodne saradnje i zajedničkog kulturnog naslijeđa.

O rušenju mosta govorilo se i tokom postupka pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u predmetu protiv šestorice političkih i vojnih čelnika Herceg-Bosne. Žalbeno vijeće je 2017. godine ukinulo dio prvostepenih zaključaka koji su se odnosili na pravnu kvalifikaciju rušenja mosta, ali je potvrdilo najveći dio osuđujućih presuda za druge zločine. Slobodanu Praljku potvrđena je kazna od 20 godina zatvora.

Istog dana ubijena učiteljica Fatima Gunić i troje učenika

Deveti novembar u historiji Bosne i Hercegovine obilježila je još jedna tragedija. Na isti datum 1993. godine, tokom opsade Sarajeva, granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske pogodila je improvizovanu učionicu u naselju Alipašino Polje.

U napadu su ubijeni učiteljica Fatima Gunić i njeni učenici Adis Mujalo, Vedad Mujkanović i Feđa Salkić. Još 23 učenika su ranjena.

Osnovna škola u sarajevskom naselju Alipašino Polje danas nosi ime Fatime Gunić, u znak sjećanja na učiteljicu i djecu stradalu tokom nastave.

Deveti novembar obilježio i pad Berlinskog zida

Na današnji dan 1989. godine otvoreni su granični prijelazi između Istočne i Zapadne Njemačke, čime je započeo pad Berlinskog zida, jednog od najpoznatijih simbola Hladnog rata.

Deveti novembar značajan je i za kulturnu historiju Sarajeva. Na ovaj datum 1946. godine Sarajevska opera zvanično je započela rad premijerom opere „Prodana nevjesta“ Bedřicha Smetane.

Među poznatim ličnostima rođenim 9. novembra su ruski književnik Ivan Sergejevič Turgenjev, glumica i izumiteljica Hedy Lamarr, italijanski fudbaler Alessandro Del Piero te nekadašnji svjetski prvak u šahu Mihail Talj.

Na isti datum 1970. godine preminuo je francuski državnik Charles de Gaulle, a 2004. švedski pisac i novinar Stieg Larsson, autor poznate trilogije „Millennium“.