Bingo objavio novo radno vrijeme: Evo kako rade trgovine u Tuzli

Bingo je ažurirao radno vrijeme, a kupcima je objavljen pregled termina rada svih prodajnih objekata ovog trgovačkog lanca.
Prema dostupnom rasporedu, većina Bingovih trgovina u Tuzli radi od ponedjeljka do subote, dok su nedjeljom zatvorene, uz izuzetak pojedinih objekata koji rade neprekidno.
Iz Binga su pozvali kupce da se prije odlaska u kupovinu informišu o radnom vremenu željene poslovnice kako bi izbjegli gužve i lakše planirali obaveze.
Prema objavljenoj listi, hipermarket u Bingo City Centeru Tuzla radi od 8 do 22 sata, dok su trgovine na Stupinama B10 i B12 otvorene od 7:30 do 21:30 sati.
Koje Bingo trgovine u Tuzli rade nedjeljom?
Prema novom rasporedu, dvije poslovnice rade neprekidno, svih sedam dana u sedmici.
To su Minimarket Skojevska, u Ulici Armije BiH 11, i Dragstor Partizan, u Ulici II tuzlanske brigade 7.
Ostale trgovine obuhvaćene pregledom ne rade nedjeljom.
Bingo radno vrijeme: Pregled poslovnica u Tuzli
U nastavku donosimo pregled poslovnica prema novom rasporedu. Navedeno radno vrijeme važi od ponedjeljka do subote, osim za dvije trgovine koje rade neprekidno.
|Poslovnica
|Adresa ili lokacija
|Radno vrijeme
|Hipermarket Bingo City Center
|Mitra Trifunovića 2
|08:00–22:00
|Hipermarket Šićki Brod
|Šićki Brod bb
|08:00–21:00
|Hipermarket Sjenjak
|Ismeta Mujezinovića bb
|07:30–21:30
|Hipermarket Ušće
|Ušće bb
|07:30–21:30
|Hipermarket Pecara
|Armije BiH bb
|07:30–21:30
|Hipermarket Luke
|Branilaca BiH 11
|07:00–21:00
|Hipermarket Bulevar
|Džemala Bijedića 1
|07:00–21:00
|Hipermarket Irac
|Krečanska bb
|07:00–21:00
|Supermarket Stupine B-12
|Stupine B12
|07:30–21:30
|Supermarket Stupine B-10
|Stupine B10
|07:30–21:30
|Supermarket Slatina
|Albina Herljevića 11
|07:00–21:30
|Supermarket Brčanska Malta
|Rose Hadživuković bb
|07:00–21:00
|Supermarket Lipnica
|Ozrenskog odreda 45
|07:00–21:00
|Supermarket Tušanj
|Hasana Brkića bb
|07:00–21:00
|Supermarket Tuzlanka
|Bosne Srebrene bb
|07:00–21:00
|Supermarket Zlokovac
|Zlokovac bb
|07:00–21:00
|Supermarket Rudarska
|Rudarska 25
|07:00–21:00
|Minimarket Centar
|Turalibegova 32
|07:00–21:00
|Minimarket Sjenjak
|Ismeta Mujezinovića D9
|07:00–21:00
|Minimarket Solina
|Rate Dugonjića, do broja 10
|07:00–21:00
|Minimarket Solina 2
|Rate Dugonjića 5
|07:00–21:00
|Minimarket Irac
|Rudarska 69
|07:00–21:00
|Minimarket Ši Selo
|Hasana i Derviša Sušića 1
|07:00–21:00
|Minimarket Kiseljak
|Ševar bb
|07:00–21:00
|Minimarket Slavinovići
|Slavinovići bb
|07:00–21:00
|Minimarket Stupine B-6
|Stupine B6
|07:00–21:00
|Minimarket Slatina Best
|Slatina 5
|07:00–21:00
|Minimarket Gornja Tuzla
|Trg oslobođenja 1
|07:00–21:00
|Minimarket Miladije
|Rade Uhlika 92
|07:00–21:00
|Minimarket Dobrnja
|Dobrnja bb
|07:00–21:00
|Minimarket Mosnik
|Ismeta Kapetanovića 4
|07:00–21:00
|Minimarket Mramor
|Mramor bb
|07:00–21:00
|Minimarket Kula
|16. muslimanske brigade 2
|07:00–21:00
|Minimarket Šićki
|Vjekoslava Tunjića 70
|07:00–21:00
|Minimarket Suha
|Suha bb, Šerići
|07:30–21:00
|Minimarket Dragodol
|Blagoja Perovića 17
|07:00–21:00
|Minimarket Bosanska Poljana
|Bosanska Poljana bb
|07:00–17:00
|Salon namještaja Šićki Brod
|Šićki Brod bb
|08:00–21:00
|Tehno Shop Irac
|Krečanska bb
|07:00–21:00
|Minimarket Skojevska
|Armije BiH 11
|00:00–24:00
|Dragstor Partizan
|II tuzlanske brigade 7
|00:00–24:00
Napomena: Nedjeljom su zatvorene sve navedene poslovnice osim Minimarketa Skojevska i Dragstora Partizan, koji rade 24 sata. Pregled uključuje i Bingo salon namještaja te Tehno Shop.
Iz Binga preporučuju kupcima da unaprijed planiraju kupovinu i provjere radno vrijeme kako bi izbjegli gužve.
Kompletan raspored poslovnica u Bosni i Hercegovini dostupan je putem objavljenog Bingo pregleda radnog vremena.