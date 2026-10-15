Bingo objavio novo radno vrijeme: Evo kako rade trgovine u Tuzli

Bingo je ažurirao radno vrijeme, a kupcima je objavljen pregled termina rada svih prodajnih objekata ovog trgovačkog lanca.

Prema dostupnom rasporedu, većina Bingovih trgovina u Tuzli radi od ponedjeljka do subote, dok su nedjeljom zatvorene, uz izuzetak pojedinih objekata koji rade neprekidno.

Iz Binga su pozvali kupce da se prije odlaska u kupovinu informišu o radnom vremenu željene poslovnice kako bi izbjegli gužve i lakše planirali obaveze.

Prema objavljenoj listi, hipermarket u Bingo City Centeru Tuzla radi od 8 do 22 sata, dok su trgovine na Stupinama B10 i B12 otvorene od 7:30 do 21:30 sati.

Koje Bingo trgovine u Tuzli rade nedjeljom?

Prema novom rasporedu, dvije poslovnice rade neprekidno, svih sedam dana u sedmici.

To su Minimarket Skojevska, u Ulici Armije BiH 11, i Dragstor Partizan, u Ulici II tuzlanske brigade 7.

Ostale trgovine obuhvaćene pregledom ne rade nedjeljom.

Bingo radno vrijeme: Pregled poslovnica u Tuzli

U nastavku donosimo pregled poslovnica prema novom rasporedu. Navedeno radno vrijeme važi od ponedjeljka do subote, osim za dvije trgovine koje rade neprekidno.

Poslovnica Adresa ili lokacija Radno vrijeme Hipermarket Bingo City Center Mitra Trifunovića 2 08:00–22:00 Hipermarket Šićki Brod Šićki Brod bb 08:00–21:00 Hipermarket Sjenjak Ismeta Mujezinovića bb 07:30–21:30 Hipermarket Ušće Ušće bb 07:30–21:30 Hipermarket Pecara Armije BiH bb 07:30–21:30 Hipermarket Luke Branilaca BiH 11 07:00–21:00 Hipermarket Bulevar Džemala Bijedića 1 07:00–21:00 Hipermarket Irac Krečanska bb 07:00–21:00 Supermarket Stupine B-12 Stupine B12 07:30–21:30 Supermarket Stupine B-10 Stupine B10 07:30–21:30 Supermarket Slatina Albina Herljevića 11 07:00–21:30 Supermarket Brčanska Malta Rose Hadživuković bb 07:00–21:00 Supermarket Lipnica Ozrenskog odreda 45 07:00–21:00 Supermarket Tušanj Hasana Brkića bb 07:00–21:00 Supermarket Tuzlanka Bosne Srebrene bb 07:00–21:00 Supermarket Zlokovac Zlokovac bb 07:00–21:00 Supermarket Rudarska Rudarska 25 07:00–21:00 Minimarket Centar Turalibegova 32 07:00–21:00 Minimarket Sjenjak Ismeta Mujezinovića D9 07:00–21:00 Minimarket Solina Rate Dugonjića, do broja 10 07:00–21:00 Minimarket Solina 2 Rate Dugonjića 5 07:00–21:00 Minimarket Irac Rudarska 69 07:00–21:00 Minimarket Ši Selo Hasana i Derviša Sušića 1 07:00–21:00 Minimarket Kiseljak Ševar bb 07:00–21:00 Minimarket Slavinovići Slavinovići bb 07:00–21:00 Minimarket Stupine B-6 Stupine B6 07:00–21:00 Minimarket Slatina Best Slatina 5 07:00–21:00 Minimarket Gornja Tuzla Trg oslobođenja 1 07:00–21:00 Minimarket Miladije Rade Uhlika 92 07:00–21:00 Minimarket Dobrnja Dobrnja bb 07:00–21:00 Minimarket Mosnik Ismeta Kapetanovića 4 07:00–21:00 Minimarket Mramor Mramor bb 07:00–21:00 Minimarket Kula 16. muslimanske brigade 2 07:00–21:00 Minimarket Šićki Vjekoslava Tunjića 70 07:00–21:00 Minimarket Suha Suha bb, Šerići 07:30–21:00 Minimarket Dragodol Blagoja Perovića 17 07:00–21:00 Minimarket Bosanska Poljana Bosanska Poljana bb 07:00–17:00 Salon namještaja Šićki Brod Šićki Brod bb 08:00–21:00 Tehno Shop Irac Krečanska bb 07:00–21:00 Minimarket Skojevska Armije BiH 11 00:00–24:00 Dragstor Partizan II tuzlanske brigade 7 00:00–24:00

Napomena: Nedjeljom su zatvorene sve navedene poslovnice osim Minimarketa Skojevska i Dragstora Partizan, koji rade 24 sata. Pregled uključuje i Bingo salon namještaja te Tehno Shop.

Iz Binga preporučuju kupcima da unaprijed planiraju kupovinu i provjere radno vrijeme kako bi izbjegli gužve.

Kompletan raspored poslovnica u Bosni i Hercegovini dostupan je putem objavljenog Bingo pregleda radnog vremena.