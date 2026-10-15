Bingo objavio novo radno vrijeme: Evo kako rade trgovine u Tuzli

Ali Huremović
Bingo objavio novo radno vrijeme: Evo kako rade trgovine u Tuzli

Bingo je ažurirao radno vrijeme, a kupcima je objavljen pregled termina rada svih prodajnih objekata ovog trgovačkog lanca.

Prema dostupnom rasporedu, većina Bingovih trgovina u Tuzli radi od ponedjeljka do subote, dok su nedjeljom zatvorene, uz izuzetak pojedinih objekata koji rade neprekidno.

Iz Binga su pozvali kupce da se prije odlaska u kupovinu informišu o radnom vremenu željene poslovnice kako bi izbjegli gužve i lakše planirali obaveze.

Prema objavljenoj listi, hipermarket u Bingo City Centeru Tuzla radi od 8 do 22 sata, dok su trgovine na Stupinama B10 i B12 otvorene od 7:30 do 21:30 sati.

Koje Bingo trgovine u Tuzli rade nedjeljom?

Prema novom rasporedu, dvije poslovnice rade neprekidno, svih sedam dana u sedmici.

To su Minimarket Skojevska, u Ulici Armije BiH 11, i Dragstor Partizan, u Ulici II tuzlanske brigade 7.

Ostale trgovine obuhvaćene pregledom ne rade nedjeljom.

Bingo radno vrijeme: Pregled poslovnica u Tuzli

U nastavku donosimo pregled poslovnica prema novom rasporedu. Navedeno radno vrijeme važi od ponedjeljka do subote, osim za dvije trgovine koje rade neprekidno.

PoslovnicaAdresa ili lokacijaRadno vrijeme
Hipermarket Bingo City CenterMitra Trifunovića 208:00–22:00
Hipermarket Šićki BrodŠićki Brod bb08:00–21:00
Hipermarket SjenjakIsmeta Mujezinovića bb07:30–21:30
Hipermarket UšćeUšće bb07:30–21:30
Hipermarket PecaraArmije BiH bb07:30–21:30
Hipermarket LukeBranilaca BiH 1107:00–21:00
Hipermarket BulevarDžemala Bijedića 107:00–21:00
Hipermarket IracKrečanska bb07:00–21:00
Supermarket Stupine B-12Stupine B1207:30–21:30
Supermarket Stupine B-10Stupine B1007:30–21:30
Supermarket SlatinaAlbina Herljevića 1107:00–21:30
Supermarket Brčanska MaltaRose Hadživuković bb07:00–21:00
Supermarket LipnicaOzrenskog odreda 4507:00–21:00
Supermarket TušanjHasana Brkića bb07:00–21:00
Supermarket TuzlankaBosne Srebrene bb07:00–21:00
Supermarket ZlokovacZlokovac bb07:00–21:00
Supermarket RudarskaRudarska 2507:00–21:00
Minimarket CentarTuralibegova 3207:00–21:00
Minimarket SjenjakIsmeta Mujezinovića D907:00–21:00
Minimarket SolinaRate Dugonjića, do broja 1007:00–21:00
Minimarket Solina 2Rate Dugonjića 507:00–21:00
Minimarket IracRudarska 6907:00–21:00
Minimarket Ši SeloHasana i Derviša Sušića 107:00–21:00
Minimarket KiseljakŠevar bb07:00–21:00
Minimarket SlavinovićiSlavinovići bb07:00–21:00
Minimarket Stupine B-6Stupine B607:00–21:00
Minimarket Slatina BestSlatina 507:00–21:00
Minimarket Gornja TuzlaTrg oslobođenja 107:00–21:00
Minimarket MiladijeRade Uhlika 9207:00–21:00
Minimarket DobrnjaDobrnja bb07:00–21:00
Minimarket MosnikIsmeta Kapetanovića 407:00–21:00
Minimarket MramorMramor bb07:00–21:00
Minimarket Kula16. muslimanske brigade 207:00–21:00
Minimarket ŠićkiVjekoslava Tunjića 7007:00–21:00
Minimarket SuhaSuha bb, Šerići07:30–21:00
Minimarket DragodolBlagoja Perovića 1707:00–21:00
Minimarket Bosanska PoljanaBosanska Poljana bb07:00–17:00
Salon namještaja Šićki BrodŠićki Brod bb08:00–21:00
Tehno Shop IracKrečanska bb07:00–21:00
Minimarket SkojevskaArmije BiH 1100:00–24:00
Dragstor PartizanII tuzlanske brigade 700:00–24:00

Napomena: Nedjeljom su zatvorene sve navedene poslovnice osim Minimarketa Skojevska i Dragstora Partizan, koji rade 24 sata. Pregled uključuje i Bingo salon namještaja te Tehno Shop.

Iz Binga preporučuju kupcima da unaprijed planiraju kupovinu i provjere radno vrijeme kako bi izbjegli gužve.

Kompletan raspored poslovnica u Bosni i Hercegovini dostupan je putem objavljenog Bingo pregleda radnog vremena.

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