Vojin Mijatović, zamjenik predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine, oglasio se danas nakon kritika koje je izazvala njegova čestitka Igoru Dodiku, mandataru za sastav nove Vlade Republike Srpske. U novoj objavi na društvenim mrežama poručio je da ne namjerava odustati od svojih stavova niti učestvovati u političkim sukobima kako bi se dopao pojedinim grupama.

Mijatović je jučer čestitao Igoru Dodiku nakon što ga je predsjednik Republike Srpske Savo Minić predložio za mandatara. Njegova poruka izazvala je reakcije u javnosti, uključujući i neslaganja unutar SDP-a.

U današnjoj objavi, pod naslovom „Kako samo par rečenica izvuče na površinu sav mulj“, Mijatović je naveo da živi u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, državi Bosni i Hercegovini, te da SNSD na izborima već više od dvije decenije dobija podršku građana.

Istakao je da su njegovi politički stavovi o SNSD-u, opoziciji i Bosni i Hercegovini odranije poznati te da ih nema namjeru ponovo objašnjavati.

Vojin Mijatović: Nemam namjeru više da se igram populizma

Mijatović se posebno osvrnuo na političke odnose i reakcije onih koji su njegovu čestitku Igoru Dodiku dočekali s negodovanjem.

Kritikovao je političare iz SDA, ali i pojedine bošnjačke predstavnike u Banjoj Luci, tvrdeći da se iza javnog protivljenja njegovoj čestitki kriju politički interesi i borba za pozicije.

Poručio je da više ne želi učestvovati u političkom populizmu, nego pokušati graditi odnose sa svima, bez obzira na razlike.

„Kratak je život da bi čovek proveo u ‘ratu’ kako bi se svideo jednima, drugima ili trećima, koji svakako na kraju glasaju samo za ‘svoje'“, napisao je Mijatović.

Dodao je da ga ne zanimaju pokušaji da ga se predstavi kao čovjeka bliskog Miloradu Dodiku ili srbijanskim obavještajnim strukturama.

„Ja sam samo Srbin, Bosanac i Hercegovac i SDP-ovac iz Banja Luke koji ima svoj stav, imate i vi stavove sa mnogima se i ja ne slažem“, naveo je.

U završnom dijelu objave kritikovao je i, kako smatra, dvostruke političke standarde prema osobama koje negiraju genocid.

„Interesantno je kako ne smetaju ‘negatori genocida’ kada se njihovim rukama uvali u fotelju prvi put u životu, al smetaju kad gazda sa mikro nivoa da nalog za napad“, napisao je Mijatović, ne navodeći konkretna imena.

Čestitka Igoru Dodiku izazvala reakcije

Podsjećamo, Mijatović je u nedjelju javno čestitao Igoru Dodiku, sinu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, na izboru za mandatara buduće entitetske vlade.

U poruci je naveo da ga raduje činjenica da nova generacija preuzima odgovorne funkcije unutar Bosne i Hercegovine.

Najavio je da će pozdraviti sve dobre poteze buduće Vlade Republike Srpske, dok bi se o različitim političkim pogledima, kako je istakao, trebalo razgovarati uz dostojanstvo i međusobno poštovanje.

Poželio je Igoru Dodiku uspjeh u radu u korist svih građana koji žive u Republici Srpskoj.

Na njegovu čestitku reagovao je i stranački kolega, zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović, koji se javno distancirao od takvog pristupa i poručio da ne želi učestvovati u normalizaciji politike SNSD-a.

Igor Dodik predložen je za mandatara 22. novembra, nakon konsultacija predsjednika Republike Srpske Save Minića s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. Minić je najavio da očekuje formiranje nove Vlade do polovine decembra.