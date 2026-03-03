Besplatna projekcija filma „Livanjski divlji konji – između slobode i nebrige” u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Dokumentarni film eTrafike „Livanjski divlji konji – između slobode i nebrige” biće besplatno prikazan u Tuzli u petak, 6. marta, od 20 sati. Projekcija se organizuje u partnerstvu sa Domom mladih, dokumentarac o konjima možete da pogledate na Kamernoj sceni, ulica Dragiše Trifkovića 2.

Radi se o dokumentarcu portala eTrafika, autora Vanje Stokić i Ajdina Kambera, koji u 35 minuta trajanja govori o aktivizmu, turizmu, ponosu, prirodnoj ljepoti, patnji, odgovornosti, zaštiti i kriminalu. Montažu filma potpisuje Jelena Vujasinović.

Film je do sada prikazan u Livnu, Doboju i Sarajevu. Još dugo neće biti dostupan javnosti, a nakon projekcije publika će imati priliku da razgovara sa autorima.

