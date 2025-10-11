Internet rječnik: Šta znači popularna fraza „Javi se u DM“?

Na društvenim mrežama sve češće se koristi skraćenica DM, koju mnogi korisnici viđaju u komentarima ili objavama uz poruku „Javite se u DM“.

Ova oznaka dolazi iz engleskog izraza “Direct Message”, što znači „direktna“ ili „privatna poruka“.

Kada neko napiše „javite se u DM“, time poziva drugu osobu da komunikaciju nastavi u privatnim porukama, van javnih komentara. Ovaj način komunikacije najčešće se koristi na Instagramu, Facebooku, TikToku i platformi X (bivši Twitter).

Iako je izraz postao uobičajen u svakodnevnom online jeziku, mnogi korisnici, posebno starije generacije, još uvijek nisu sigurni u njegovo značenje. Suština je jednostavna – DM označava poruku „nasamo“, između dvije osobe, bez učešća šire javnosti.