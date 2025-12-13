Korisno: Moramo li gasiti punjače mobitela kad izlazimo iz kuće ili je problem mnogo dublji?

Mnogi građani godinama žive s uvjerenjem da je punjač za mobitel ostavljen u utičnici potencijalna prijetnja i uzrok kućnih požara. To pitanje se redovno vraća, posebno nakon vijesti o požarima u stambenim objektima. Ipak, stvarnost je složenija i svodi se na mnogo više od samog punjača.

U gotovo svakom domaćinstvu danas stalno su uključeni adapteri za WiFi rutere, pametne satove, televizore, set top box uređaje, bežične telefone, zvona, kamere i brojne druge uređaje. Njih niko ne gasi pri izlasku iz kuće, a upravo to pokazuje da rješenje ne može biti selektivno i usmjereno samo na punjač za mobitel.

Da li originalni punjači predstavljaju problem

Savremeni, originalni ili certificirani punjači projektovani su tako da u stanju mirovanja troše minimalnu količinu energije i imaju ugrađene zaštite od pregrijavanja i kratkog spoja. Sami po sebi rijetko predstavljaju problem. Rizik se pojavljuje onda kada su spojeni na dotrajale elektroinstalacije, labave utičnice ili produžne kablove lošeg kvaliteta, često preopterećene s više adaptera.

Upravo su produžni kablovi i razdjelnici najčešća slaba tačka u domaćinstvima. Često se koriste godinama, mehanički su oštećeni, zagrijavaju se i nose mnogo veće opterećenje nego što je predviđeno. U kombinaciji sa nekvalitetnim adapterima, posebno onim neprovjerenog porijekla, tada nastaje realan sigurnosni rizik.

Zato moramo razumjeti da gašenje punjača za mobitel nije sistemsko rješenje. Prava sigurnost počinje redovnom provjerom elektroinstalacija, zamjenom starih utičnica, korištenjem kvalitetnih produžnih kablova sa ugrađenom zaštitom i izbjegavanjem jeftinih, necertificiranih adaptera. Posebnu pažnju treba obratiti na kablove koji su oštećeni, presavijeni ili vidljivo zagrijani tokom rada.

Ako već želimo dodatni nivo sigurnosti, racionalnije rješenje je isključivanje cijelog produžnog kabla ili korištenje razdjelnika s prekidačem, umjesto pojedinačnog vađenja svakog punjača. Time se istovremeno isključuju svi priključeni uređaji i smanjuje mogućnost preopterećenja.

Ovo je tema o kojoj se rijetko govori cjelovito, a tiče se gotovo svakog doma. Ako i vi imate produžne kablove stare deset i više godina, ako koristite adaptere nepoznatog porijekla ili niste sigurni u stanje elektroinstalacija, sada je pravi trenutak da reagujete.

Podijelite ovaj tekst s porodicom i prijateljima, provjerite stanje instalacija u svom domu i razmislite o zamjeni dotrajale opreme. Sigurnost ne počinje vađenjem jednog punjača iz utičnice, već odgovornim odnosom prema cijelom električnom sistemu u kojem svakodnevno živimo.