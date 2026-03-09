Produžni kabl je praktično rješenje u svakom domu, ali upravo produžni kabl može postati ozbiljan sigurnosni problem kada se koristi za uređaje koji troše mnogo električne energije. Stručna upozorenja navode da pogrešna upotreba može dovesti do pregrijavanja, topljenja izolacije, iskrenja, pa čak i požara.

U mnogim domaćinstvima produžni kabl služi za spajanje više uređaja odjednom, ali nije predviđen za sve. Pravilo je jednostavno, što je uređaj jači, što više grije, ili što ima motor, to je veća šansa da ne bi smio biti priključen preko produžnog kabla. Upozorenje se posebno odnosi na uređaje koji troše više od oko 1000 W, kao i na one kojima je potrebna stabilna i neprekidna struja.

Frižider i zamrzivač

Frižider i zamrzivač rade neprekidno i osjetljivi su na promjene napona. Kada su spojeni preko produžnog kabla, povećava se rizik od izbacivanja osigurača, pada napona i mogućeg oštećenja kompresora. Zbog toga ih je najsigurnije uključiti direktno u zidnu utičnicu.

Mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica troši veliku količinu struje u kratkom vremenu. Obični produžni kablovi često nisu napravljeni za takvo opterećenje, pa može doći do pregrijavanja kabla i dodatnog opterećenja kućne instalacije.

Mali kuhinjski aparati

Aparat za kafu, toster i slični uređaji djeluju bezazleno, ali mogu ozbiljno opteretiti produžni kabl. Posebno su rizični uređaji koji razvijaju toplotu, jer upravo oni često dovode do topljenja izolacije i oštećenja priključaka.

Grijalice i klima uređaji

Električne grijalice i klima uređaji spadaju među najveće potrošače u domu. Njihovo priključivanje na produžni kabl nosi visok rizik od pregrijavanja, naročito ako je riječ o slabijem ili starijem kablu. U pojedinim slučajevima dolazi i do topljenja plastike ili zapaljenja razvodnika.

Fen, pegla za kosu i drugi uređaji za njegu

Aparati za njegu kose povlače mnogo struje i zagrijavaju se veoma brzo. Zato je sigurnije da budu uključeni direktno u utičnicu, posebno u kupatilu gdje dodatni rizik predstavlja blizina vode.

Medicinski uređaji

Uređajima koji zavise od stabilnog napajanja ne odgovara priključivanje preko produžnog kabla. Nestabilan dovod struje može uticati na njihov rad, a kod osjetljivih uređaja to može biti posebno problematično.

Gaming računar i jaki audio sistemi

Snažni računari i audio oprema visokih performansi ne bi trebali biti spojeni na običan produžni kabl bez dodatne zaštite. Za ovakve uređaje važna je zaštita od prenapona, koju klasični kablovi često nemaju.

Nikada ne spajajte produžni kabl na produžni kabl

Jedna od najčešćih grešaka u domaćinstvima je povezivanje više produžnih kablova jedan na drugi. Takva praksa brzo preopterećuje sistem i povećava mogućnost zagrijavanja, kratkog spoja i požara.

Kakav produžni kabl je siguran za kuću

Ako već koristite produžni kabl, važno je da bude kvalitetan i prilagođen opterećenju. Sigurniji izbor je model sa ugrađenom zaštitom od preopterećenja i prekidačem, dovoljno debelim vodičem, jasno označenom maksimalnom snagom i uzemljenjem. Za snažnije uređaje potreban je kabl većeg kapaciteta, a ne najjeftiniji model koji se koristi za sitnu elektroniku.

Dobar produžni kabl ne smije biti oštećen, napukao, zagrijan na dodir niti opterećen s više jakih uređaja istovremeno. Ako primijetite miris paljevine, promjenu boje plastike ili povremene prekide u radu, takav kabl treba odmah prestati koristiti.

Za šta je produžni kabl zapravo namijenjen

Produžni kabl je najbolji za uređaje male potrošnje, poput punjača, lampe, rutera, televizora ili manjih kućnih gadgeta. Sve što proizvodi toplotu, ima jak motor ili troši mnogo električne energije, sigurnije je priključiti direktno u zidnu utičnicu.