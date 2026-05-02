Greške sa produžnim kablom koje mogu biti opasne po cijeli stan

Produžni kabl mnogima izgleda kao bezazlena stvar koju postave iza kauča, ispod stola ili pored televizora i više o njoj ne razmišljaju. Ipak, nepravilna upotreba produžnih kablova jedan je od čestih razloga pregrijavanja instalacija i kućnih požara.

Posebno rizičan period je zima, kada se u domaćinstvima češće koriste grijalice, klima uređaji, bojleri, rešoi i drugi uređaji veće snage. Ako se takvi potrošači priključe na neodgovarajući produžni kabl, može doći do preopterećenja, topljenja izolacije, varničenja i kratkog spoja.

Jedna od najčešćih grešaka je spajanje više produžnih kablova jedan u drugi. Iako se to često radi kada nedostaje utičnica, takva praksa značajno povećava rizik od pregrijavanja. Svaki dodatni kabl povećava opterećenje, a tanke žice unutar nekvalitetnih kablova nisu predviđene za dugotrajan rad pod velikom snagom. Ako u prostoriji nema dovoljno utičnica, sigurnije rješenje je angažovati električara i ugraditi dodatnu zidnu utičnicu.

Rizik dodatno raste kada se na slab produžni kabl priključe uređaji velike potrošnje. Grijalica od 2.000 W, fen za kosu, bojler, rešo, klima uređaj, mikrovalna pećnica ili toster ne bi trebali raditi preko jeftinog i neprovjerenog produžnog kabla. Velike potrošače najbolje je priključivati direktno u zidnu utičnicu.

Posebno opasno je guranje produžnog kabla ispod tepiha, iza kauča naslonjenog na zid ili njegovo prekrivanje zavjesom. U takvim uslovima toplota nema kuda da se oslobađa, kabl se zagrijava, izolacija može popucati, a varnica može zahvatiti tepih, zavjesu ili tapacirani namještaj. Produžni kabl uvijek treba biti vidljiv i postavljen tako da se ne pritišće i ne savija.

Na probleme mogu ukazivati topla plastika oko utikača, miris istopljene gume ili plastike, pocrnjele utičnice, tragovi gareži, pucketanje prilikom uključivanja uređaja ili često iskakanje osigurača. Ako se primijeti bilo koji od ovih znakova, uređaje treba odmah isključiti, a kabl prestati koristiti.

Prilikom kupovine treba birati kvalitetne produžne kablove sa jasno označenom snagom, prekidačem, prenaponskom zaštitom i debljim žicama, najmanje presjeka 1,5 mm². Bezimeni i jeftini kablovi bez jasne deklaracije mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik, posebno kada se koriste za uređaje koji troše mnogo električne energije.