Ove uređaje nikada ne priključujte na produžni kabal: Rizik od požara je ogroman

Produžni kablovi su praktični, ali ih često koristimo pogrešno.

Umjesto da posluže kao privremeno rješenje, u mnogim domovima postanu stalni izvor napajanja za sve – od punjača do grijalica. I tu nastaje problem: nisu svi uređaji sigurni kada se priključe na produžni kabal. Neki mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar, piše nova.rs.

Ovo je najčešća i najopasnija greška- grijalice troše veliku količinu struje i stvaraju toplinu koja brzo može pregrijati kabel. Ako se kabel previše zagrije, izolacija se može otopiti, a iskra je dovoljna da izazove požar. Grijalice treba uvijek uključivati direktno u zidnu utičnicu.

Slično kao i klasične grijalice, klima-uređaji i uljne grijalice imaju visoku potrošnju električne energije. Produžni kabal često ne može izdržati takvo opterećenje.

Hladnjaci i zamrzivači rade neprekidno, a kada kompresor krene s radom, dolazi do kratkotrajnog, ali snažnog skoka potrošnje. Produžni kabal to ne podnosi dobro, a dugotrajna upotreba može oštetiti motor ili električne instalacije.

Tokom rada, perilice stalno mijenjaju snagu, osobito kada zagrijavaju vodu. To znači promjene napona koje produžni kabal ne može sigurno “amortizirati“. Uključivanje perilice u produžni kabel povećava rizik od pregrijavanja.

Iako izgledaju bezazleno, mikrovalna pećnica i toster troše veliku količinu struje dok rade.

Pegla kombinira toplinu i visoku potrošnju električne energije. Kada se uključi u produžni kabal, osobito slabije kvalitete, postoji rizik od pregrijavanja spojeva – posebno ako kabal nije potpuno odmotan.

Punjači sami po sebi ne troše mnogo, ali problem nastaje kada se više njih spoji na jedan produžni kabal zajedno s drugim uređajima. To preopterećuje sistem i može oštetiti i punjač i uređaj.