Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod „dmBio tofu, Natur, 200 g“, koji se odnosi isključivo na artikle s rokom trajanja 5. juli 2026. godine i brojem šarže 97112.

Oznake su istaknute na dnu prednje strane folije. Povlačenje se ne odnosi na druge dmBio proizvode.

Kako je saopćeno iz kompanije, postoji mogućnost da je tokom proizvodnog procesa došlo do nedovoljnog zagrijavanja, što može dovesti do razvoja bakterije Bacillus cereus. Konzumacija takvog proizvoda mogla bi izazvati povraćanje i/ili dijareju.

dm poziva kupce koji su kupili navedeni proizvod da ga odmah prestanu koristiti i vrate u najbližu dm prodavnicu, otvoren ili neotvoren, gdje će dobiti povrat novca bez obaveze predočenja računa.

„Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas su prioritet. Žalimo zbog nastalih neugodnosti i zahvaljujemo kupcima na razumijevanju“, poručili su iz dm-a. Kupci dodatne informacije mogu dobiti putem kontakt telefona 033 778 300.