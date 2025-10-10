Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Ali Huremović
dm povlači proizvod „dmBio tofu, Natur, 200 g“ zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod „dmBio tofu, Natur, 200 g“, koji se odnosi isključivo na artikle s rokom trajanja 5. juli 2026. godine i brojem šarže 97112.

Oznake su istaknute na dnu prednje strane folije. Povlačenje se ne odnosi na druge dmBio proizvode.

Kako je saopćeno iz kompanije, postoji mogućnost da je tokom proizvodnog procesa došlo do nedovoljnog zagrijavanja, što može dovesti do razvoja bakterije Bacillus cereus. Konzumacija takvog proizvoda mogla bi izazvati povraćanje i/ili dijareju.

dm poziva kupce koji su kupili navedeni proizvod da ga odmah prestanu koristiti i vrate u najbližu dm prodavnicu, otvoren ili neotvoren, gdje će dobiti povrat novca bez obaveze predočenja računa.

„Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas su prioritet. Žalimo zbog nastalih neugodnosti i zahvaljujemo kupcima na razumijevanju“, poručili su iz dm-a. Kupci dodatne informacije mogu dobiti putem kontakt telefona 033 778 300.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

BiH

Ročište o produženju pritvora članovima udruženja “Panter” u ponedjeljak

Istaknuto

Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

Tuzla i TK

Pčelari i mali proizvođači iz cijele BiH okupili se na Sajmu u Tuzli

Istaknuto

Uhapšen bjegunac iz Tuzle nakon višemjesečne potrage

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]