Lidl povlači jedan proizvod zbog opasne bakterije: Objavljeno upozorenje za kupce

Jasmina Ibrahimović
Foto: Pexels

Dalmatinska panceta marke „Okusi zavičaja“, koja se prodaje u trgovinama Lidla u Hrvatskoj, povlači se s tržišta zbog prisustva bakterije Listeria monocytogenes. O opozivu proizvoda obavijestio je Državni inspektorat Republike Hrvatske, a kupcima je upućen poziv da sporni proizvod ne konzumiraju.

Opoziv se odnosi na proizvod „Dalmatinska panceta, narezak, 100 g“, s rokom trajanja do 15. decembra 2026. godine i oznakom serije LOT L918M0H.

Prema informacijama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), u proizvodu je utvrđena bakterija Listeria monocytogenes, zbog čega ne ispunjava propisane mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane.

Proizvođač je kompanija Mijukić-Prom iz Runovića u Hrvatskoj, dok je proizvod na tržište stavio Lidl Hrvatska.

Iz Lidla su obavijestili potrošače da sporni proizvod mogu vratiti u bilo koju njihovu trgovinu, gdje će im biti vraćen novac i bez predočenja računa.

Opoziv se odnosi isključivo na pakovanje od 100 grama s navedenim rokom trajanja i brojem serije, a ne na sve proizvode iz asortimana dalmatinske pancete.

Listeria monocytogenes je bakterija koja može izazvati listeriozu, infekciju koja se najčešće prenosi konzumacijom kontaminirane hrane.

Poseban rizik predstavlja za trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta. Infekcija može izazvati povišenu temperaturu, bolove u mišićima i probavne tegobe, dok u težim slučajevima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Potrošačima koji su kupili dalmatinsku pancetu obuhvaćenu opozivom preporučuje se da je ne jedu, već da je vrate u trgovinu. Osobe koje su konzumirale proizvod i razvile simptome trebaju se obratiti ljekaru.

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