Karirane suknje ponovo zauzimaju važno mjesto u jesenskim i zimskim modnim kombinacijama, a ovogodišnje kolekcije donose modele koji spajaju klasični izgled i savremene krojeve. Od kratkih plisiranih suknji do elegantnih midi modela, karirani uzorak jedan je od trendova koji se lako prilagođava različitim stilovima.

Iako se karirani uzorak godinama povezuje s jesenskom garderobom, ove sezone dolazi u nešto drugačijim izdanjima. Posebno se ističu suknje u smeđim, sivim, bordo i bež nijansama, kao i modeli s asimetričnim krojevima, naborima i detaljima na preklop.

Njihova najveća prednost je što se mogu nositi u različitim prilikama, od svakodnevnih izlazaka i poslovnih obaveza do večernjih kombinacija. Uz pažljivo odabrane modne dodatke, ista suknja može izgledati potpuno drugačije.

Karirane suknje u mini i midi izdanju

Među najpopularnijim modelima ove jeseni posebno se izdvajaju midi suknje, koje sežu do sredine listova ili nešto ispod koljena. Njihova dužina omogućava jednostavno kombinovanje s visokim čizmama, gležnjačama i elegantnim cipelama.

Plisirani modeli daju nešto klasičniji izgled, dok suknje ravnog ili asimetričnog kroja djeluju modernije. Za ljubiteljice kraćih modela tu su mini suknje inspirisane školskim uniformama, koje se mogu nositi uz deblje hulahopke i visoke čizme.

Karirani uzorci nisu ograničeni samo na tradicionalne crvene i zelene kombinacije. Sve su zastupljenije neutralne nijanse, naročito siva, smeđa i bež, koje se jednostavno uklapaju u ostatak zimske garderobe.

Kako kombinovati karirane suknje ove jeseni i zime?

Jedna od najjednostavnijih kombinacija uključuje kariranu suknju, jednobojni džemper i visoke čizme. Za elegantniji izgled mogu se dodati klasični kaput i kožna torba, dok će kožna jakna ili predimenzionirani džemper cijeloj kombinaciji dati opušteniji karakter.

Za poslovne prilike dobar izbor su midi modeli uz dolčevitu, sako i čizme s nižom petom. Kratke plisirane suknje mogu se kombinovati s košuljama, kardiganima i mokasinama, posebno tokom toplijih jesenjih dana.

Pri kombinovanju kariranih uzoraka najbolje je voditi računa o ravnoteži boja. Ako je suknja upečatljiva, ostatak odjeće može biti u neutralnim tonovima, čime se postiže skladan izgled bez previše detalja.