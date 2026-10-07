Godina bez Halida Bešlića: Njegov glas i pjesme i dalje žive

Danas se navršava godinu dana od smrti Halida Bešlića, jednog od najpoznatijih i najvoljenijih bosanskohercegovačkih pjevača, čiji je glas obilježio generacije i ostavio dubok trag na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu, u 71. godini života.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u okolini Sokoca, a nakon služenja vojnog roka preselio se u Sarajevo, gdje je počeo graditi muzičku karijeru. Prvu singl ploču snimio je 1979. godine, a tokom više od četiri decenije karijere objavio je brojne albume i pjesme koje su postale dio muzičkog naslijeđa ovih prostora.

„Neću, neću dijamante“, „Vraćam se majci u Bosnu“, „Miljacka“, „Prvi poljubac“, „Romanija“ i „Zlatne strune“ samo su neke od pjesama koje su obilježile njegovu karijeru. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su ga jednim od izvođača čije su pjesme slušane i pjevane širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona.

Halid Bešlić bio je poznat i po humanitarnom radu. Tokom ratnih godina održavao je brojne humanitarne koncerte širom Evrope, pomažući ljudima pogođenim ratom. Njegovo djelovanje i odnos prema ljudima ostali su dio sjećanja koje nadilazi njegovu muzičku karijeru.

Nakon njegove smrti, Sarajevo i brojni gradovi širom Bosne i Hercegovine i regiona oprostili su se od pjevača čije su pjesme povezivale različite generacije. Na komemoraciji i dženazi okupio se veliki broj građana, a Vlada Federacije BiH 13. oktobar 2025. godine proglasila je Danom žalosti.

Godinu dana kasnije, Halida nema na pozornicama, ali njegove pjesme i dalje žive. Njegov glas ostao je dio porodičnih okupljanja, kafana, koncerata, putovanja i uspomena brojnih generacija. Upravo zato njegovo muzičko naslijeđe i danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola bh. narodne muzike.

Na godišnjicu njegove smrti, njegovi prijatelji i saradnici pripremaju i novo muzičko izdanje pod nazivom „Zakletva“, koje će biti objavljeno danas, kao simbolično sjećanje na Halida i nastavak muzike kojoj je posvetio više od četiri decenije života.