Završena sanacija puteva u Tuzli na tri lokacije

Sanacija puteva u Tuzli završena je na tri lokacije, u mjesnim zajednicama Tušanj, Batva i Dragunja. Radove je realizovala Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a ukupna ugovorena vrijednost iznosi 73.822,77 KM.

U okviru radova obnovljena je putna infrastruktura u Ulici Tušanj, na dionici u naselju Šljivice te u naselju Gornja Dragunja, na lokalitetu Brezice.

U Mjesnoj zajednici Tušanj sanirana je dionica Ulice Tušanj u dužini od 170 metara, za šta je ugovoreno 31.508,10 KM.

Radovi su završeni i u naselju Šljivice, koje pripada Mjesnoj zajednici Batva. Na ovoj lokaciji sanirano je 75 metara puta, a ugovorena vrijednost radova iznosila je 17.023,50 KM.

Treća lokacija obuhvatila je naselje Gornja Dragunja, odnosno lokalitet Brezice u Mjesnoj zajednici Dragunja, gdje je obnovljeno 150 metara putne infrastrukture. Vrijednost ovih radova iznosila je 25.291,17 KM.

Sanacija puteva u Tuzli obuhvatila ukupno 395 metara

Na sve tri lokacije ukupno je sanirano 395 metara putne infrastrukture, uz ulaganja veća od 73.000 KM.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle zahvalili su građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja radova.