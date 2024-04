Dodikov advokatski tim tvrdi da Tužilaštvo BiH nije dokazalo ništa i da je suđenje čista politika

Nakon jučerašnjeg ročišta Miloradu Dodiku u Sudu BiH, održana je pres-konferencija sa timom advokata i predstavnicima Vlade Republike Srpske koji su istakli kako Tužilaštvo “nije dokazalo ništa”, stoga nema ni krivičnog djela, te da će drugi dio suđenja otvoriti Pandorinu kutiju.

– Ovo je čista politika – kazao je jedan od advokata Ante Nobilo, koji smatra da se kroz suđenje Dodiku pokušavaju riješiti problemi funkcionisanja BiH.

U nastavku suđenja se, kako kaže, planira dokazati da visoki prestavnik za BiH Christian Schmidt nije imao pravo posegnuti za izvršnim ovlastima i nametati izmjene zakona iako nije siguran da će im sutkinja to i dopustiti.

Advokat Goran Petronijević proces protiv Dodika uporedio je sa onim protiv Trumpa navodeći da se ovakvo suđenje ne dešava samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu.

– Pogledajte šta se dešava Trumpu. To se isto događa i ovdje. Mislim da je i advokat Nobilo u pravu i da će drugi dio postupka otvoriti Pandorinu kutiju i shvatit će da su pucali sami sebi u nogu. Tužilaštvo kreće u nešto što će biti opterećujuće za njih. Ovo je jedna isprazna priča Tužilaštva kojom pokušavaju da napune fajlove papirima da liče na svjedoke sa dokazima. To su pokušali da nazovu materijalnim dokazima, pa ih je predsjednik Dodik opomenuo. Mislim da je ovo trenutak kada se kreće u nešto što bi trebalo da bude opterećujuće za Tužilaštvo. To će pametnim ljudima pokazati rješenje za funkcionisanje pravnog sistema – istakao je Petronijević.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je mišljenje da je “BiH kolonija u kojoj žele da se pitaju stranci, koji nametnu sudije, tužioce, od kojih očekuju da vode postupak po njihovoj mjeri”.

– To nije prvi put. Sve je to jasno. BiH je napravljena da bude u krizi. Dejtonski sporazum je greška koji je napravio BiH. Zato je ona pod kolonijom – rekao je Dodik.

Osvrnuo se na to da je “u Republic Srpskoj sve što je urađeno u posljednje vrijeme nakaradno i štetno za BiH, što potvrđuju podjele”.

Potvrdio je da je RS uvijek spremna za razgovor.

– Ipak, rezolucija o Srebrenici koju su pokrenuli je bila posljednja kap koja je prelila čašu i dovela do toga da mi nemamo kako narodu u Republici Srpskoj objasniti zašto smo i dalje u zajednici sa Bošnjacima – rekao je Dodik.

Dodao je da potenciranje priče o Srebrenici u UN-u neće doprinijeti pomirenju, istakavši da se tamo nije dogodio genocid.

Na pres-konferenciji se obratio i vršioc dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić, govoreći da je njemu i Dodiku sasvim jasno da je sve što radi Tužilaštvo besmisleno.

– Vidimo svu tragikomediju ovog nastupa. Na kraju, svima će biti jasno da je proces vođen zbog ljudi koji predstavljaju srpski narod – istakao je Lukić.

Na prijedlog Tužilaštva BiH danas su na ročištu iskaze dali bivši direktori Službenog glasnika RS Milka Devušić i Vladimir Janković, koji su opisali okolnosti pod kojima su podnijeli ostavke svjesni kako bi, urade li ono što od njih očekuju entitetske vlasti, i sami mogli završiti na optuženičkoj klupi.

Dodik je protestovao zbog ispitivanja ovih svjedoka tvrdeći kako se time pokazuje da je suđenje svedeno na improvizaciju jer čvrstih dokaza za njegovu krivnju tužitelji nemaju.

Dodik je optužen jer je u maju 2023. potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona o neprimjenjivanju presuda Ustavnog suda BiH i odluka visokog predstavnika, što ih je donio parlament RS-a iako ih je visoki predstavnik Schmidt poništio temeljem svojih ovlasti.

Lukić je optužen jer je osigurao da Dodikov ukaz bude objavljen u Službenom glasniku.

Ako ih Sud BiH proglasi krivima, prijeti im kazna do pet godina zatvora, a osuđujuća presuda značila bi i njihovu automatsku smjenu s dužnosti koje obnašaju.

Suđenje Dodiku i Lukiću bit će nastavljeno 29. aprila, kada bi se, po riječima jednog od advokata Miljkana Pucara, trebalo utvrditi i potvrditi ono što se od prvog dana ističe – da je ovaj postupak bespotreban.

Pucar je poručio da Tužilaštvo nema ništa, što se “pokazalo i na današnjem ročištu jer dva saslušana svjedoka nisu potvrdila ništa iz optužnice, već stav odbrane da “Službeni glasnik” radi isključivo po zakonu”.

– Kako je to danas istaknuto, nema ničije uloge u objavljivanju. Nema nikakve konstitutivnosti u objavljivanju. To je tehnika da postoji zakon kako i šta se objavljuje. Mi to tvrdimo od prvog dana i mislili smo da će Tužilaštvo nakon prošlog ročišta i fijaska koji su doživjeli sa inspektorima Agencije za istrage i zaštitu možda i odustati od ovih svjedoka – istakao je Pucar.

