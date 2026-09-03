Kod Gradiške spriječen nezakonit prelazak granice 96 osoba, pronađena i dva čamca

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine, u saradnji s MUP-om Republike Srpske, spriječili su 96 osoba u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice na području Gradiške.

Akcija je provedena 2. septembra na području mjesta Bistrica, i to u dva odvojena slučaja.

U poslijepodnevnim satima zatečene su 63 osobe, među kojima 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva BiH izvršen je uviđaj, oduzeta su dva čamca, a dvije osobe identificirane su kao krijumčari.

Iste večeri, također u Bistrici, spriječen je pokušaj nezakonitog prelaska granice još 33 osobe. Riječ je o dvoje državljana Pakistana, 13 državljana Bangladeša i 18 državljana Afganistana.

O događajima je obaviještena Služba za poslove sa strancima, Terenski centar Banja Luka, a rad na predmetu se nastavlja.