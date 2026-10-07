Akcija „TEX“ u Tuzli: U kamionu pronađena skrivena roba vrijedna 368.000 KM

Jasmina Ibrahimović

U okviru operativne akcije „TEX“, ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Regionalnog centra Tuzla pronašli su i privremeno oduzeli 2.180 komada tekstilnih proizvoda vrijednih oko 368.000 KM, koji su kako se sumnja, bili namijenjeni za nelegalno stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine.

Postupajući na osnovu ranijih operativno-taktičkih saznanja, službenici Odsjeka za provedbu propisa, Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila. Aktivnosti su provedene u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH, te naredbom Suda BiH.

Detaljnim pregledom vozila, službenici su pored uredno prijavljene pošiljke alkoholnih pića, otkrili skrivenu robu za koju se sumnja da je krijumčarena. Pronađeno je ukupno 2.180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su teksas pantalone, dukserice i majice, namijenjenih tržištu Bosne i Hercegovine i obilježenih oznakama poznatih svjetskih robnih marki.

Protiv osumnjičene osobe Tužilaštvu Bosne i Hercegovine biće podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Krijumčarenje“ iz člana 214. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu bit će povećane aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

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