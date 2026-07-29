Lista lijekova nije mijenjana od 2019. godine, pacijenti i dalje čekaju terapije

Tokom proteklih godina medicina i farmakologija značajno su napredovale, ali se na listi Fonda solidarnosti i dalje nalaze terapije koje su, prema ocjenama zastupnika, u pojedinim slučajevima zastarjele ili manje efikasne. Poseban problem predstavlja liječenje onkoloških pacijenata, za koje su savremeni lijekovi često nedostupni ili preskupi. Zbog toga veliki broj oboljelih čeka na terapiju, dok se odgovornost prebacuje između institucija.

„Posljednja revizija liste urađena je 2019. godine. U međuvremenu su medicina, tehnologija i farmakologija značajno napredovale, pa su danas dostupni savremeniji i efikasniji lijekovi, posebno kada je riječ o citostaticima i drugim skupim terapijama. Krajnje je vrijeme da ministar Vladi dostavi ozbiljan i održiv prijedlog nove liste lijekova, jer bi se na taj način ovaj problem mogao u velikoj mjeri riješiti”,