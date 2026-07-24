Nestašica lijekova u BiH: Privremeno obustavljen promet više terapija

Nestašica lijekova u BiH obuhvatila je više lijekova koji se koriste u liječenju teških i hroničnih oboljenja, pokazuju podaci iz zabilješke Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH od 23. jula 2026. godine.

Prema obavještenjima Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, na tržištu su zabilježeni privremeni prekidi prometa lijekova Bondronat, Eligard, Recormon, Carboplasin, Armisarte, Plivatinib i Ecansya, kao i više jačina lijeka Advagraf. Razlozi se uglavnom odnose na kašnjenja i reorganizaciju proizvodnje, ograničene proizvodne kapacitete, probleme u isporuci i nepredviđene okolnosti kod proizvođača.