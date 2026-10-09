Danas ističe rok za glasove iz dijaspore: Registrovano više od 48.000 birača

Glasovi iz dijaspore za Opće izbore 2026. godine moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije danas, 9. oktobra, kako bi bili uključeni u konačne izborne rezultate. Za glasanje izvan BiH registrovano je više od 48.000 birača, a najveći broj njih odlučio se za glasanje putem pošte.

Prema pravilima Centralne izborne komisije BiH, glasački listići poslani iz inostranstva morali su imati poštanski žig najkasnije 4. oktobra, odnosno na dan održavanja Općih izbora. Za njihovo pristizanje u sjedište CIK-a ostavljen je dodatni rok od pet dana, koji ističe danas.

Prema podacima koje je CIK objavio 2. oktobra, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Od tog broja, 45.457 građana prijavilo se za glasanje poštom, dok se 2.621 birač opredijelio za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Glasanje u inostranstvu bilo je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, raspoređenih u 13 država.

Glasovi iz dijaspore: Više od 5.500 prijava odbijeno

Iako je interes za glasanje izvan BiH iskazao veći broj građana, nisu sve prijave ispunjavale zakonske uslove.

Centralna izborna komisija krajem jula odbila je 5.263 prijave osoba koje imaju status privremenog boravka u inostranstvu, kao i 285 prijava osoba sa statusom izbjeglog lica. Razlog odbijanja bio je neispunjavanje propisanih uslova za upis u evidenciju birača izvan Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u 54 države živi približno 1,79 miliona osoba rođenih u Bosni i Hercegovini. Kada se uključe i njihovi potomci, ukupan broj osoba porijeklom iz BiH koje žive u inostranstvu procjenjuje se na oko 2,2 miliona.

U poređenju s brojem osoba rođenih u BiH koje žive u drugim državama, za glasanje na ovogodišnjim izborima registrovalo se manje od tri posto.

CIK BiH će pristigle glasove uključiti u izborne rezultate

Centralni birački spisak za Opće izbore 2026. godine obuhvata ukupno 3.408.517 birača.

Nakon isteka roka za dostavljanje glasačkog materijala, pristigle pošiljke iz inostranstva bit će obrađene u skladu s izbornim procedurama. Glasovi iz dijaspore koji ispune propisane uslove bit će uračunati u ukupne rezultate izbora.

Ovogodišnji Opći izbori u BiH održani su 4. oktobra, a obilježila ih je i primjena novih izbornih tehnologija, uključujući uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića.