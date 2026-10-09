Vatrogasci u TK imali 19 intervencija: U Lukavcu gorjelo oko 100 duluma zemljišta

Požari u Tuzlanskom kantonu tokom protekla 24 sata zahtijevali su 19 intervencija vatrogasnih jedinica, a najviše ih je zabilježeno na području Lukavca i Gradačca. Vatra je zahvatila šumske površine, nisko rastinje, voćnjake i deponije otpada, a gorio je i jedan napušteni stambeni objekat.

Prema jutrošnjem izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite TK, vatrogasci su intervenisali na području sedam gradova i općina. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

U Lukavcu požari zahvatili oko 100 duluma površine

Na području Lukavca zabilježene su četiri intervencije, a prema procjenama vatrogasaca, požari su zahvatili ukupno oko 100 duluma zemljišta.

U Milinom Selu gorjelo je nisko rastinje i dio šume na površini od približno 50 duluma, dok je u Turiji požar zahvatio napušteni stambeni objekat i oko 30 duluma niskog rastinja.

Vatrogasci su intervenisali i u Babicama, gdje je gorjelo oko 10 duluma niskog rastinja i šume, te u Huskićima, gdje je požar zahvatio približno istu površinu.

Četiri požara zabilježena su i u Gradačcu. U naseljima Rakija i Sibovac gorjeli su nisko rastinje i voćnjaci, dok je u Jasenica Selu vatra zahvatila njivu. U Okanovićima je gorjela divlja deponija smeća.

U gašenju požara u Sibovcu, osim četiri vatrogasca, učestvovalo je i šest mještana.

Požari zabilježeni i u Kalesiji, Živinicama i drugim gradovima

Na području Kalesije vatrogasci su imali dvije intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama u naseljima Miljanovci i Jajići.

Tri intervencije zabilježene su u Živinicama. U Đurđeviku i Tupkovićima gorjelo je nisko rastinje, dok je u naselju Golubinjak, na području Mjesne zajednice Litve, gorjela divlja deponija smeća.

U Srebreniku su vatrogasci gasili požar na području Gornjeg Srebrenika, odnosno Majevice, gdje je vatra zahvatila oko 10 duluma šume i niskog rastinja. Druga intervencija zabilježena je u Ćehajama, gdje su gorjela približno tri duluma niskog rastinja.

Na području Banovića gorjelo je u mjesnim zajednicama Bučik i Borovac. U Bučiku je požar zahvatio oko jedan dulum niskog rastinja i ograde, dok je u Borovcu gorjelo približno pola duluma niskog rastinja i šume.

Vatrogasci u Gračanici imali su dvije intervencije. U Donjoj Lohinji gorjeli su suha trava i nisko rastinje, a u naselju Varoš intervenisali su zbog požara na dimnjaku stambenog objekta.

Svi požari u Tuzlanskom kantonu su ugašeni, potvrđeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite. Vatrogasci na području Tuzle imali su i nekoliko tehničkih intervencija koje su se odnosile na dostavu vode.

Vodostaj Modraca niži za tri centimetra

Prema jutrošnjim mjerenjima, vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac iznosio je 195,98 metara nadmorske visine, što je za tri centimetra manje u odnosu na prethodni dan. Tačka preljeva iznosi 200 metara nadmorske visine.

Meteorološka stanica Bukovčić u Tuzli jutros je zabilježila temperaturu od 15 stepeni Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 82 posto i atmosferski pritisak od 981 hektopaskala.

Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite, u protekla 24 sata nisu evidentirane druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.