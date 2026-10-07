Vatrogasci imali pune ruke posla: U TK zabilježena 24 požara

Arnela Šiljković - Bojić
Vatrogasci, tuzla servis

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona zabilježena su 24 požara, uglavnom na niskom rastinju, a vatrogasne ekipe intervenisale su na više lokacija.

Na području Tuzle Profesionalna vatrogasna jedinica imala je tri intervencije, u naseljima Kicelj, Mandići i Mihatovići, gdje je gorjelo nisko rastinje. Po dva požara zabilježena su na području Živinica, Gradačca, Gračanice i Srebrenika, dok su vatrogasci u Lukavcu i Kalesiji intervenisali po pet puta.

Na području Živinica gorjelo je nisko rastinje u Šerićima, u zaseoku Bučik, dok su u Đurđeviku, u zaseoku Musići, vatrom bili zahvaćeni nisko rastinje i šuma. U Gradačcu je intervenisano u Ulici Rajifa Šadića i dva puta u Okanovićima, gdje su gorjeli nisko rastinje i pomoćni objekat.

Vatrogasci u Srebreniku intervenisali su u naselju Šahmeri, gdje je gorjelo oko osam duluma niskog rastinja. Na području Gračanice požari su zabilježeni u naselju Seljanuša, kod Sočkovačkog mosta i u Rašljevi, odnosno Basićima, a gorjeli su vikend objekat, trava i nisko rastinje te pomoćni objekat.

U Lukavcu su dvije intervencije zabilježene u Bokavićima, dvije u Turiji i jedna u Devetaku, gdje je gorjela divlja deponija smeća.

Na području Kalesije vatrogasci su intervenisali u Dubnici, Sprečama, Kalesiji Gornjoj i dva puta u Kadrićima. Gorjela su dva duluma niskog rastinja, pet duluma šume, još dva duluma niskog rastinja, dok su na dvije lokacije u Kadrićima gorjeli nisko rastinje.

Svi evidentirani požari su lokalizirani i ugašeni, a u protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.

Istovremeno, vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 196,01 metar nadmorske visine. Tačka preljeva je na 200 metara nadmorske visine, dok je u odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj niži za dva centimetra. Ispust kroz temeljne otvore iznosi jedan kubni metar u sekundi.

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