Pet požara u Tuzlanskom kantonu: Gorjele deponije, rastinje i elektroinstalacije

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je pet požara, od kojih dva u Tuzli, a po jedan u Živinicama, Lukavcu i Banovićima. Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite TK od 11. oktobra, svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je u naselju Kicelj, gdje je gorjela divlja deponija smeća, te u ulici Armije RBiH, gdje je izbio požar na otpadu u kontejneru.

Vatrogasci u Živinicama gasili su požar niskog rastinja u mjesnoj zajednici Šerići, dok su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac intervenisali u ulici Kulina bana zbog požara na elektroinstalacijama.

Na području Banovića vatrogasci su imali intervenciju u naselju Podgorje, gdje je gorjela divlja deponija smeća.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite potvrđeno je da su svi požari ugašeni, a u izvještaju nisu navedene informacije o povrijeđenim osobama niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Vodostaj Modraca u blagom padu

Prema mjerenjima u 7 sati, vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac iznosio je 195,94 metra nadmorske visine, što je za dva centimetra manje u odnosu na prethodni dan.

Na mjernoj stanici Bukovčić u Tuzli zabilježena je temperatura od 12 stepeni Celzijusa, uz vlažnost zraka od 97 posto.

U protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.