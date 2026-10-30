Objavljene preliminarne liste prijava za podršku socijalnim uslugama u TK

Nedžida Sprečaković
Minisatrstvo za radi i socijalnu politiku TK

Preliminarne liste prijava za dodjelu sredstava namijenjenih smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Liste su utvrđene u okviru Programa raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za 2026. godinu, a obuhvataju uspješne i neuspješne prijave.

Komisija za raspodjelu sredstava, koju je imenovao resorni ministar, razmotrila je pristigle prijave i utvrdila preliminarnu listu podnosilaca čija je dokumentacija dostavljena na vrijeme, potpuna i u skladu s propisanim uslovima za dodjelu sredstava.

Istovremeno je objavljena i lista neuspješnih prijava, koje nisu zadovoljile kriterije predviđene Programom i njegovim dopunama.

Preliminarne liste prijava sačinjene su na osnovu Programa raspodjele sredstava donesenog 5. augusta 2026. godine, njegove dopune od 17. augusta, te rješenja o imenovanju Komisije od 7. septembra.

Podnosioci prijava mogu provjeriti rezultate na zvaničnoj stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Dokumenti su dostupni na sljedećim linkovima:

Preliminarna lista uspješnih prijava

Preliminarna lista neuspješnih prijava

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