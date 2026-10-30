Akcija Interpola u RS: Oduzeta vozila vrijedna milion KM, među njima i Ferrari

Akcija Interpola pod nazivom „Carback 2“ u Republici Srpskoj rezultirala je privremenim oduzimanjem osam vozila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko milion KM. Među oduzetim vozilima nalazi se i luksuzni Ferrari, a policijska operacija provedena je u okviru međunarodne borbe protiv kriminala povezanog s motornim vozilima.

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji s nadležnim policijskim upravama, pronašli su i privremeno oduzeli sedam automobila i jedno teretno vozilo.

Među oduzetim vozilima su Ferrari, Audi Q7, Audi Q5, dva automobila Volvo XC60, Škoda Rapid i Fiat, kao i teretno vozilo marke MAN.

Akcija Interpola usmjerena na međunarodni kriminal

Prema informacijama MUP-a Republike Srpske, za sedam automobila bile su raspisane međunarodne Interpolove potrage iz zemalja Evropske unije i Kanade.

Vozila su pronađena i privremeno oduzeta na osnovu naredbi nadležnih sudova, a aktivnosti su provedene pod nadzorom nadležnih tužilaštava.

Akcija Interpola „Carback 2“ usmjerena je na otkrivanje i suzbijanje međunarodnog kriminala povezanog s krađama motornih vozila, nezakonitom trgovinom ukradenim automobilima, falsifikovanjem dokumentacije i drugim oblicima organizovanog kriminala.

Ukupna procijenjena vrijednost svih osam privremeno oduzetih vozila iznosi približno milion konvertibilnih maraka, saopćeno je iz MUP-a Republike Srpske.