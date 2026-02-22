Akcija “Ada”: Policija RS-a uhapsila tri tržišna inspektora zbog primanja mita

RTV SLON
ubistvo

Tri osobe iz Banje Luke uhapšene su u okviru policijske akcije „Ada“, koja je usmjerena na suzbijanje krivičnih djela korupcije, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi ATV, u Banja Luci su 21. februara uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, dok je 22. februara u Istočnom Sarajevu slobode lišen Vladan Marjanović. Svi uhapšeni su, kako se navodi, tržišni inspektori.

Iz MUP-a RS-a je saopćeno da su pretresene lokacije koje koriste S.M. i G.V., pri čemu je pronađena i oduzeta veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelom primanja mita.

S.M. i G.V. su predati nadležnom tužilaštvu, dok je nad V.M. u toku kriminalistička obrada.

Akciju „Ada“ realizovali su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a, pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu...

Istaknuto

Objavljena lista kandidata za prijem policajaca u MUP TK

Istaknuto

U Tuzli rasvijetljen napad na starijeg muškarca, osumnjičen mladić rođen 2004....

Vijesti

Vlada FBiH utvrdila osnovicu za obračun plaća policijskih službenika

BiH

BiH: Uhapšena 34-godišnjakinja, pokušala ubiti supruga

Tuzla i TK

Policija identifikovala osobe koje su postavila uvredljivi transparent kod UKC-a Tuzla

Magazin

Evo kako pravilno odložiti iskorišteno ulje

Magazin

Trik da mlijeko nikada ne zagori: Prije nego što uključite ringlu, uradite ovo s dnom šerpe

Magazin

Gastroenterolog: Ovu dijetu nikada ne bih prakticirao bez nadzora ljekara

Magazin

Dodik objavio video kako radi čučnjeve pa pohvalio sam sebe

Istaknuto

Mesni poljev za lepine kao zvijezda iftarske sofre

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]