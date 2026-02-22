Akcija “Ada”: Policija RS-a uhapsila tri tržišna inspektora zbog primanja mita

Tri osobe iz Banje Luke uhapšene su u okviru policijske akcije „Ada“, koja je usmjerena na suzbijanje krivičnih djela korupcije, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi ATV, u Banja Luci su 21. februara uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, dok je 22. februara u Istočnom Sarajevu slobode lišen Vladan Marjanović. Svi uhapšeni su, kako se navodi, tržišni inspektori.

Iz MUP-a RS-a je saopćeno da su pretresene lokacije koje koriste S.M. i G.V., pri čemu je pronađena i oduzeta veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelom primanja mita.

S.M. i G.V. su predati nadležnom tužilaštvu, dok je nad V.M. u toku kriminalistička obrada.

Akciju „Ada“ realizovali su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a, pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci.