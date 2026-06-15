Akcija “Pelikan”: Uhapšeno osam osoba, zaplijenjeni kokain, oružje i eksploziv

U policijskoj akciji “Pelikan”, koja se provodi na području Zvornika i Bijeljine, uhapšeno je osam osoba osumnjičenih za krivična djela povezana s drogom, oružjem i eksplozivnim materijama.

Akciju provode policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda u Bijeljini.

Prema saopćenju MUP-a RS, uhapšeni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tokom pretresa na više lokacija pronađeno je i oduzeto više od dva kilograma kokaina, digitalne vage, 982 kutije cigareta, pištolji, prigušivači, eksplozivna sredstva, detonatori, protivpješadijske mine, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Policija je oduzela i putničko motorno vozilo sa posebno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz opojne droge.

U akciji, osim pripadnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet i PU Zvornik, učestvuju i policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za policijsku podršku, Žandarmerije, te policijskih uprava Bijeljina i Banja Luka.

Pretresi i druge aktivnosti u okviru akcije “Pelikan” su u toku.