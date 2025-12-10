Uspješno testiran sistem „Pronađi me“ u Republici Srpskoj

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo je da je danas uspješno realizovan planirani test informaciono-komunikacionog sistema „Pronađi me“, platforme razvijene s ciljem bržeg i efikasnijeg pronalaska nestale djece i maloljetnih osoba. Tokom provjere ispitane su sve ključne funkcionalnosti, uključujući prikupljanje, obradu i dostavljanje informacija nadležnim organizacionim jedinicama MUP-a u realnom vremenu.

Rezultati testiranja potvrdili su da sistem ispunjava visoke tehničke i operativne standarde i da je spreman za upotrebu u stvarnim situacijama. U MUP-u ističu da implementacija sistema predstavlja značajan iskorak u potragama za nestalim osobama, jer ubrzava protok informacija i povećava vjerovatnoću brzog lociranja i zaštite ugroženih.

Sistem „Pronađi me“ pušten je u rad u decembru prošle godine, ali dosad nije bilo potrebe za njegovim aktiviranjem. Ministarstvo najavljuje nastavak obuka policijskih službenika i daljnje unapređenje sistema, uz poseban akcenat na saradnji s drugim institucijama i građanima.

Iz MUP-a zahvaljuju svim učesnicima testiranja i poručuju da ostaju posvećeni jačanju kapaciteta za sigurnost građana, posebno najmlađih.