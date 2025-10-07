Beogradska policija zadržala dvoje državljana BiH zbog prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije priveli su dvoje državljana Bosne i Hercegovine, M. S. (1995) i S. R. (2003), zbog prekršaja iz Zakona o strancima, potvrđeno je iz MUP-a RS.

Kako prenosi RTS, policija je sinoć, nakon prijave građana, legitimirala ove osobe ispred Pionirskog parka u Beogradu. Provjerom je utvrđeno da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije, zbog čega su zadržani.

Tokom pregleda, kod M. S. pronađen je metalni bokser i maska za mobilni telefon sa simbolima zastave Albanije, pa će protiv njega, uz prekršajnu prijavu po Zakonu o strancima, biti podnesena i prijava po Zakonu o oružju i municiji.

Nadležni organi nastavljaju postupak u skladu sa propisima Republike Srbije.