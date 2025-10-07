Beogradska policija zadržala dvoje državljana BiH zbog prekršaja

Ali Huremović
Beogradska policija zadržala dvoje državljana BiH zbog prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije priveli su dvoje državljana Bosne i Hercegovine, M. S. (1995) i S. R. (2003), zbog prekršaja iz Zakona o strancima, potvrđeno je iz MUP-a RS.

Kako prenosi RTS, policija je sinoć, nakon prijave građana, legitimirala ove osobe ispred Pionirskog parka u Beogradu. Provjerom je utvrđeno da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije, zbog čega su zadržani.

Tokom pregleda, kod M. S. pronađen je metalni bokser i maska za mobilni telefon sa simbolima zastave Albanije, pa će protiv njega, uz prekršajnu prijavu po Zakonu o strancima, biti podnesena i prijava po Zakonu o oružju i municiji.

Nadležni organi nastavljaju postupak u skladu sa propisima Republike Srbije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Prevencija rizika od katastrofa temelj sigurnosti građana BiH

Vijesti

Adis Bećiragić podnio ostavku na mjesto selektora košarkaške reprezentacije BiH

Vijesti

Zgrada Soda So: Vlada TK i izvođači radova uskoro vraćaju projekat u punu dinamiku

Vijesti

Grad Tuzla: Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama

BiH

Operativna akcija SIPA-e: Tri osobe lišene slobode zbog izazivanja mržnje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]