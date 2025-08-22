U akciji „Smagler“ uhapšeno 16 osoba zbog trgovine drogom

Ali Huremović
U akciji „Smagler“ uhapšeno 16 osoba zbog trgovine drogom
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske lišili su slobode 16 osoba u okviru operativne akcije kodnog naziva „Smagler“. Osumnjičeni se terete za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ te tri krivična djela „Izazivanje opšte opasnosti“.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, do sada je izvršen pretres na 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova. Tom prilikom oduzeto je 4.512,5 grama materije koja svojim izgledom asocira na kokain, 1.380,5 grama materije nalik na spid, 1.629,6 grama marihuane, 81 komad medicinskih tableta, novac u iznosu od 26.410 eura, oružje, municija, mobilni telefoni te više luksuznih vozila marki Audi, Mercedes, BMW i VW.

Među uhapšenima je i pripadnik Policijske uprave Doboj, koji će biti suspendovan, a protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.

Akcija se provodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj, uz podršku policijskih službenika uprava iz Doboja, Banje Luke, Prijedora, Gradiške, Mrkonjić Grada te Žandarmerije MUP-a RS.

