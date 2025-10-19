Akcija “Sambo” MUP-a RS: Uhapšeno 14 osoba zbog ilegalne borbe pasa

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, u saradnji s Policijskim upravama Doboj i Banja Luka te Jedinicom žandarmerije, sproveli su akciju kodnog naziva „Sambo“, usmjerenu na suzbijanje zlostavljanja životinja i organizovanja ilegalnih borbi pasa.

Kako je saopćeno iz MUP-a RS, akcija je izvedena na području Dervente, gdje su policijski službenici prilikom pretresa zatekli 84 osobe, među kojima su bili državljani Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

„Policijski službenici saslušali su 70 osoba u svojstvu svjedoka, dok je 14 osoba uhapšeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga“, navode iz MUP-a RS.

Na mjestu događaja pronađeni su uznemirujući dokazi.

„Na licu mjesta nađeni su i leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti sa navedenim krivičnim djelima“, saopćeno je iz MUP-a RS.

U toku su pretresi vozila i uviđaj na mjestu gdje su organizovane borbe pasa, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

