Uhapšene četiri osobe zbog dječije pornografije

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa policijskim upravama Trebinje i Bijeljina, kao i pripadnicima MUP-a Srednjobosanskog kantona (Policijska uprava Jajce), a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, sproveli su kriminalističku akciju kodnog naziva „Karika“ u okviru koje su lišena slobode četiri lica.

Slobode su lišeni D.S., R.P. i S.V. iz Trebinja te N.P. iz Jajca, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanja djece za pornografiju i upoznavanja djece sa pornografijom, saopšteno je iz MUP-a RS.

Na osnovu naredbi nadležnih sudova izvršeni su pretresi na četiri lokacije koje koriste osumnjičeni, prilikom čega su pronađeni i oduzeti računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i druga oprema za čuvanje digitalnih podataka, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni su putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u kontakt sa djecom uzrasta od 13 i 14 godina, navodili ih da izrađuju sadržaje dječije pornografije, tražili da se fotografišu bez odjeće i slali im materijal pornografskog sadržaja. Takođe, sumnjiče se da su dogovarali sastanke sa djecom radi izvršenja obljube.

Osim toga, pojedini osumnjičeni su, kako se navodi, pristupali grupama na društvenim mrežama gdje se dijelio sadržaj dječije pornografije, te su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje takvog materijala.

Nakon završene kriminalističke obrade, sva uhapšena lica će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predata nadležnim tužilaštvima.