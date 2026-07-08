Godišnjica genocida u Srebrenici: MUP RS-a uvodi posebne zabrane

Godišnjica genocida u Srebrenici i održavanje Marša mira 2026. razlog su uvođenja posebnih mjera i zabrana na području Policijske uprave Zvornik, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir izdao je naredbu kojom se u narednim danima zabranjuje prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme na određenim putnim pravcima. Izuzetak se odnosi na prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP „Protivgradna preventiva Republike Srpske“.

Zabrana se uvodi povodom održavanja javnog skupa „Marš mira 2026“, kao i komemorativnog skupa „Srebrenica 2026“, koji će biti održan 11. jula u Potočarima, u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

Posebne mjere na putnim pravcima

Prema naredbi, zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme danas će važiti od 9 do 15 sati na magistralnom putu Caparde, Karakaj. U srijedu, 9. jula, zabrana će biti na snazi od 12 do 20 sati na dionici Konjević Polje, Milići.

Tokom 10. i 11. jula zabrana će važiti od 00 do 24 sata na više putnih pravaca, među kojima su dionice Drinjača, Konjević Polje, Milići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Zeleni Jadar.

Iz MUP-a RS-a navode da Ministarstvo, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

Dodatno, 10. jula od 12 do 20 sati bit će zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase na pojedinim dionicama prema Vlasenici, Konjević Polju, Bratuncu i Srebrenici.

Zabrana za teretna vozila važit će i 11. jula, na dan komemoracije u Potočarima, od 5 do 20 sati na putnim pravcima Konjević Polje, Bratunac, Srebrenica, Zeleni Jadar i Milići.

Mjere se uvode kako bi obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, Marš mira i komemorativni skup u Potočarima protekli bez sigurnosnih problema.