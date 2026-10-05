„Krimolovci“ u septembru zaprimili 325 poziva i prijava

Selma Jatić

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u septembru je zaprimila ukupno 325 poziva i prijava građana, od kojih je 91 sadržavala korisne informacije o krivičnim djelima i njihovim izvršiocima.

Putem telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljeno je 205 poziva, od kojih su 23 sadržavala korisne informacije, dok je putem elektronskog obrasca na stranici SIPA-e pristiglo 120 prijava, od kojih je 68 ocijenjeno korisnim.

Na osnovu svih korisnih informacija sačinjena su 91 kriminalističko-obavještajna izvještaja. U istom periodu pristiglo je i 29 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su ih dostavila druga nadležna policijska tijela.

Policijski službenici SIPA-e građanima su tokom septembra dali i 66 savjeta putem anonimnog i besplatnog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.

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