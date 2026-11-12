Sloboda protiv Drine u petak u Mejdanu: Tuzlaci žele novu pobjedu

Sloboda protiv Drine igra u petak, 13. novembra, od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu, u okviru sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci. Tuzlanski tim u susret ulazi s ulogom favorita, ali iz stručnog štaba upozoravaju da ih očekuje fizički zahtjevna utakmica protiv novog člana najvišeg ranga bh. košarke.

Na današnjoj konferenciji za medije predsjednik OKK Sloboda Aid Berbić podsjetio je da je ekipa do sada odigrala pet prvenstvenih utakmica, dok je susret protiv Širokog odgođen za narednu sedmicu.

„Ovo je prilika da pokažemo šta možemo uraditi i ostvarimo novu pobjedu u sezoni. Drina je novi prvoligaš, klub s kojim imamo odličnu saradnju i s kojim smo igrali u pripremnom periodu“, kazao je Berbić.

Tuzlake naredne sedmice očekuju i gostovanje kod Mladosti u Mrkonjić Gradu te odgođeni susret sa Širokim, zbog čega je utakmica protiv Drine pomjerena na petak.

Sloboda protiv Drine traži bolju igru na domaćem parketu

Šef stručnog štaba Slobode Marko Trbić istakao je da njegov tim dobro poznaje protivnika, s kojim je tokom priprema odigrao dvije kontrolne utakmice.

Prema njegovim riječima, Drina je fizički snažna i dobro pripremljena ekipa, zbog čega će Tuzlaci morati pružiti maksimum kako bi došli do pobjede.

„Nadam se da ćemo sutra u Mejdanu odigrati na nivou partija koje ove sezone pružamo u gostima, gdje igramo znatno bolje nego na domaćem parketu“, kazao je Trbić.

Trener Slobode otkrio je da ekipa ima određenih problema sa sitnijim povredama, zbog čega još nije poznato u kojem će sastavu nastupiti.

Ipak, očekuje maksimalno zalaganje svih igrača, posebno pred domaćom publikom koja ove sezone u većem broju prati utakmice Slobode.

Bukva: Ne bježimo od uloge favorita

Prvotimac tuzlanskog tima Tarik Bukva poručio je da Sloboda želi iskoristiti prednost domaćeg terena i doći do nove prvenstvene pobjede.

„Ne bježimo od uloge favorita, iako znamo da utakmica neće biti nimalo laka. Dobro poznajemo protivnika, kvalitetno smo trenirali i ukoliko svaki igrač ispuni svoje zadatke na terenu, rezultat neće izostati“, izjavio je Bukva.

Dodao je da je prvenstvo izuzetno neizvjesno i da svaka ekipa može savladati protivnika, podsjećajući da je Sloboda na početku sezone imala dva rezultatska kiksa.

Iz kluba su pozvali navijače da u petak dođu u Mejdan i pruže podršku ekipi protiv Drine iz Zvornika.

Utakmica počinje u 19 sati.