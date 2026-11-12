Odobrena izmjena trase autoceste u TK: Poznato šta se mijenja na dionici prema Šićkom Brodu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim je odobrena izmjena trase autoceste Tuzla – Maoča, na dijelu buduće autoceste Orašje – Tuzla, odnosno LOT-u 5 Čanići – Šićki Brod. Prema rješenju od 6. novembra 2026. godine, za predložene izmjene nije potrebna izrada nove studije uticaja na okoliš, čime je završen jedan od administrativnih postupaka u pripremi projekta.

Rješenje se odnosi na dionicu dugu 7,5 kilometara, koja počinje u naselju Čanići, a završava na Šićkom Brodu. Investitor projekta je Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH.

Izmjena trase predviđena je na dijelu od stacionaže 4+640 do 6+520, prvenstveno radi izbjegavanja postojećih poslovnih objekata i smanjenja mogućih negativnih posljedica izgradnje na lokalno stanovništvo.

Trasa autoceste bit će pomjerena za približno 30 metara

Prema obrazloženju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, najznačajnija izmjena odnosi se na područje mosta Milešići, gdje je projektovana korekcija trase.

Na ovom dijelu autocesta će biti pomjerena približno 30 metara u odnosu na prethodno projektno rješenje. Promijenjena je i geometrija horizontalne krivine, čiji je radijus povećan sa 3.000 na 3.950 metara.

Izmjena je predložena nakon analize više mogućih rješenja, pri čemu su razmatrani tehnički, ekonomski, prostorni i drugi kriteriji.

U dokumentaciji se navodi da bi ranije planirana trasa zahtijevala otkup i uklanjanje jednog poslovnog objekta, dok se njegovim zaobilaženjem smanjuje mogućnost prekida poslovnih aktivnosti i gubitka radnih mjesta.

Istovremeno, projektna optimizacija omogućava smanjenje potrebe za izvođenjem zahtjevnih geotehničkih radova, uključujući potporne konstrukcije, zaštitu kosina i stabilizaciju terena. Time se, prema obrazloženju, smanjuju investicioni troškovi i tehnički rizici tokom izgradnje.

Izmjena trase autoceste Tuzla – Maoča utiče i na eksproprijaciju

Iako se izmjenama izbjegava uklanjanje postojećeg poslovnog objekta, nova trasa donosi promjene u postupku eksproprijacije zemljišta.

U rješenju se navodi da optimizacija povećava površinu zemljišta obuhvaćenog eksproprijacijom, kao i broj objekata predviđenih za uklanjanje. Ti efekti ocijenjeni su prihvatljivim u odnosu na tehničke i ekonomske koristi predloženog rješenja.

Federalno ministarstvo ističe da je potrebno provesti postupke eksproprijacije u skladu sa zakonom, uz pravovremeno informisanje vlasnika nekretnina i osiguravanje odgovarajućih naknada.

Planirani mostovi, petlja Mihaljevići i izmjene lokalnih puteva

Na dionici Čanići – Šićki Brod predviđena je izgradnja dva mosta, dva potputnjaka, tri natputnjaka, petlje, centra održavanja i kontrole prometa te prolaza za životinje.

Projektom su obuhvaćeni mostovi Čanići i Milešići, dok je petlja Mihaljevići planirana kao jedan od važnih saobraćajnih objekata na ovoj dionici.

Izmjenama projekta predviđeno je i ukidanje izmještanja dvije lokalne saobraćajnice, Nekategorisani Nipex i Poljski Mramorski potok, čime se ukida potreba za izgradnjom jednog mosta.

Planirana je i regulacija vodotoka u ukupnoj dužini od 1.842,5 metara, uključujući Osojački potok, Bezimeni potok i područje mosta Čanići.

Za odlaganje viška iskopanog materijala predviđene su četiri lokacije, Smajino Brdo, Marinovac, Brgule i Brezik.

Za izmijenjeni projekat nije potrebna nova studija uticaja na okoliš

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaključilo je da predložene izmjene neće izazvati nove značajne negativne uticaje na okoliš u odnosu na prethodno odobreno projektno rješenje.

U postupku je pribavljeno i mišljenje Agencije za vodno područje rijeke Save, prema kojem izmjene ne uzrokuju nove niti značajnije kumulativne uticaje na okoliš, a količine i vrste emisija u vode ostaju nepromijenjene.

Mjere zaštite okoliša utvrđene ranijim rješenjem o odobravanju studije uticaja na okoliš, donesenim 3. aprila 2024. godine, ostaju na snazi i primjenjivat će se i na izmijenjenu trasu.

Ministarstvo je također utvrdilo da za predmetni projekat nije potrebno pribavljati posebnu okolišnu dozvolu, ali investitor ostaje obavezan osigurati ostale propisane saglasnosti i dozvole.

Rješenje je konačno u upravnom postupku, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od prijema.