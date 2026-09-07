Podvodni svijet Šićkog Broda kroz objektiv: Lukavac ugostio međunarodni kup

Na jezeru Kop Šićki Brod tokom vikenda, 5. i 6. septembra, održan je Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji „Lukavac 2026“, koji je okupio ronioce i fotografe iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Takmičari su se nadmetali u kategorijama DSLR i kompaktnih fotoaparata, a fotografije su snimali kroz četiri teme – Ambijent, Makro, Riba i Kreativa.

O najboljim radovima odlučivao je međunarodni žiri u sastavu Branislav Danevski iz Hrvatske, Adnan Drnda i Samir Solaković iz BiH te Miloš Prelević iz Srbije.

U kategoriji kompaktnih aparata prvo mjesto osvojio je Faruk Kahrić iz Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac. Drugi je bio Aleksandar Pejčić, dok je treće mjesto pripalo Peđi Dubajiću, obojici iz Bele Crkve.

U DSLR kategoriji pobjedu je odnio Aldin Hasanbašić iz Lukavca, ispred Ajše Begić i Ajnura Imamovića.

Najuspješnija ekipa bila je Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac, dok su drugo i treće mjesto osvojili Klub za podvodne aktivnosti Bela Crkva i Ronilački klub „Roniti se mora“.

Posebno priznanje „Best of Show“ pripalo je Faruku Kahriću za fotografiju ribe.

Najuspješnijim takmičarima uručene su medalje, pehari i nagrade, a manifestacija je još jednom pokazala da je jezero Kop Šićki Brod atraktivna lokacija za ronjenje i podvodnu fotografiju.