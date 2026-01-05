Kilometarske kolone u naselju Šićki Brod, otežano saobraćanje

Arnela Šiljković - Bojić

U tuzlanskom naselju Šićki Brod i na petlji Šićki zabilježen je veliki zastoj u saobraćaju, a uzrok zadržavanja u početku nije bio poznat.

Formirane su kilometarske kolone vozila, dok vozači već duže vrijeme čekaju na prolazak.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona oglasili su se navodeći da je otežano odvijanje saobraćaja posljedica vremenskih nepogoda, dok dodatne probleme i dalje stvara snijeg koji se zadržao na cestama.

Iz Uprave policije MUP-a TK su potvrdili da je patrola upućena na ovu lokaciju.

