Kilometarske kolone u naselju Šićki Brod, otežano saobraćanje

U tuzlanskom naselju Šićki Brod i na petlji Šićki zabilježen je veliki zastoj u saobraćaju, a uzrok zadržavanja u početku nije bio poznat.

Formirane su kilometarske kolone vozila, dok vozači već duže vrijeme čekaju na prolazak.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona oglasili su se navodeći da je otežano odvijanje saobraćaja posljedica vremenskih nepogoda, dok dodatne probleme i dalje stvara snijeg koji se zadržao na cestama.

Iz Uprave policije MUP-a TK su potvrdili da je patrola upućena na ovu lokaciju.