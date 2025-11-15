Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Zbog radova na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa. Polusatne obustave svakog radnog dana prisutne su na dionici Ustiprača–Goražde zbog deminiranja terena, dok se na Sijeračkim stijenama odvijaju radovi na sanaciji klizišta uz obustave do 45 minuta. Sanacija klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje dovela je do privremene obustave saobraćaja, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 kod Podlugova, Sarajeva sjever, Visokog i Kaknja, kao i na više magistralnih pravaca širom zemlje.

Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Gradina, Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod i Doljani.

Duža čekanja na graničnim prelazima mogu se očekivati zbog EES sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz EU.

pročitajte i ovo

BiH

Vozačima oprez: Nesreća na A1, radovi i mokar kolovoz širom zemlje

BiH

Stanje na putevima: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Vijesti

Evo jasnih uputa za prelazak EU granica od 12. oktobra

BiH

Granica s Hrvatskom: Evo gdje sad možete prelaziti bez zastoja

Istaknuto

Duga zadržavanja u oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Bosanska...

Istaknuto

Stanje na putevima: Na pojedinim graničnim prelazima duža zadržavanja

Vijesti

Shein samo početak: Francuska tužila još šest platformi zbog zabranjenog sadržaja

BiH

Njemački mediji o „snajper turistima“ koji su tokom opsade Sarajeva plaćali ubistva civila

Istaknuto

Teška saobraćajna nesreća kod Živinica: Jedna osoba smrtno stradala

BiH

Ivica Puljić potvrdio: New York spreman za otkrivanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici

Istaknuto

Prekid isporuke toplotne energije u Tuzli

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]