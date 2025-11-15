Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima

Zbog radova na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa. Polusatne obustave svakog radnog dana prisutne su na dionici Ustiprača–Goražde zbog deminiranja terena, dok se na Sijeračkim stijenama odvijaju radovi na sanaciji klizišta uz obustave do 45 minuta. Sanacija klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje dovela je do privremene obustave saobraćaja, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 kod Podlugova, Sarajeva sjever, Visokog i Kaknja, kao i na više magistralnih pravaca širom zemlje.

Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Gradina, Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod i Doljani.

Duža čekanja na graničnim prelazima mogu se očekivati zbog EES sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz EU.