Vozačima oprez: Nesreća na A1, radovi i mokar kolovoz širom zemlje

U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1, u blizini naplatnog mjesta Sarajevo sjever, u smjeru prema Butilama. Na kolovozu se nalaze rasuti dijelovi plastike i tragovi ulja, zbog čega se vozačima savjetuje povećan oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na cesti.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz prate vozače u većini krajeva Bosne i Hercegovine. Zbog niske oblačnosti vidljivost je smanjena na prevojima, a opasnost od odrona u ovakvim vremenskim uslovima i dalje je prisutna. U jutarnjim satima, kada se intenzitet saobraćaja pojačava, uobičajeni su zastoji i kraći prekidi u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Ustiprača–Goražde, u blizini kamenoloma, radovi na deminiranju terena uzrokuju polusatne obustave saobraćaja svakog radnog dana u periodu od 09 do 15 sati.

Na dionici Dobro Polje–Miljevina i dalje je u toku sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene. Saobraćaj se na ovoj lokaciji obustavlja povremeno, u trajanju do 45 minuta, u vremenu od 08 do 17 sati.

Na magistralnoj cesti M-14.2 Orašje–Šamac saobraća se jednom trakom, od 07:00 do 16:00 sati, svakim danom osim nedjelje, zbog radova na sanaciji kolovoza.

Radovi su aktuelni i na dionici M-4 Donja Orahovica–Šićki Brod, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom, od 08 do 16 sati, svaki dan osim nedjelje.

Na mostu u Ostrožcu, na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u toku su radovi na sanaciji dilatacije, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj, na lokaciji Ozimica i spoju s budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na više dionica, među kojima su:

autocesta A1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te magistralni putevi Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Jablanica–Prozor (Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Zbog servisiranja i čišćenja opreme na naplatnim mjestima Kakanj 1 (Papratnica) i Kakanj 2 (Ćatići) na autocesti A1, večeras će doći do privremenih zatvaranja i preusmjeravanja saobraćaja. Naplatno mjesto Kakanj 1 biće zatvoreno od 23 do 01 sati, a saobraćaj preusmjeren na izlaz Visoko. Na Kakanju 2 radovi će se izvoditi od 01 do 03 sata, uz omogućeno ručno izdavanje kartica.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta, ali su zbog novog sistema registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System) moguća duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na prelazu Karakaj (Zvornik), a teretna vozila preusmjeravaju se na Bratunac ili Raču, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak. Teretna vozila mogu prelaziti preko Šepka od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, dok vikendom prelaze od 22 do 06 sati.