Stanje na putevima: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

U toku su radovi na sanaciji klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje – Miljevina, zbog čega dolazi do polusatnih obustava saobraćaja u periodu od 07:30 do 17 sati, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče – Maglaj, na lokaciji Ozimica, u zoni spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Na dionici magistralne ceste Bileća – Trebinje, u mjestu Žudojevići, u toku su sanacioni radovi, te se vozila kreću naizmjenično jednom trakom u dužini od 300 metara.

Radovi su aktuelni i na više drugih saobraćajnica, među kojima su autocesta A-1 Podlugovi – Sarajevo sjever, te magistralne ceste: Jablanica – Blidinje (dionica Jablanica – Kosne Luke), Zenica – Doboj (Donja Vraca – Liješnica), Jablanica – Prozor (naselje Mirci), Semizovac – Olovo, Gacko – Foča (u Sastavcima), Mostar – Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce – Crna Rijeka.

Zbog brdske auto trke, na dijelu regionalne ceste od kružnog toka Grkarica do ulaza u Babin Do na Bjelašnici, saobraćaj je obustavljen do 17:30 sati.

Danas je počela registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), što povremeno uzrokuje duža zadržavanja na granicama. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Kozarska Dubica, dok se na ostalim prelazima čeka od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika) zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase.

Teretna vozila preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi koriste GP Šepak. Teretna vozila mogu prelaziti preko Šepka od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, dok vikendom prelazak važi samo u noćnom terminu od 22 do 06 sati.