Duge kolone vozila na ulazu u BiH

RTV SLON
Granica Gradina /Foto: AMS RS

Na bh. cestama saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas

Na graničnom prelazu Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

pročitajte i ovo

BiH

Praznične gužve počele: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

BiH

Može li granični policajac tražiti otključavanje mobitela na granici i šta...

Istaknuto

Stanje na putevima: Pojačan promet na ulazu u BiH

BiH

Stanje na putevima: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

BiH

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima

Vijesti

Putujete prema Mađarskoj? Počinje primjena novog EES sistema

BiH

Počinje zimsko godišnje doba: Danas je najkraći dan u godini

Politika

Bećirović u Washingtonu: Dijaspora je snažan most između BiH i SAD-a

Istaknuto

Vatrogasne ekipe u TK imale tri intervencije: Svi požari uspješno lokalizirani

Istaknuto

Magla i klizav kolovoz otežavaju saobraćaj širom BiH

Istaknuto

Danas se u BiH obilježava Dan rudara – SRETNO!

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]