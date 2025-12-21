Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Na bh. cestama saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas

Na graničnom prelazu Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.