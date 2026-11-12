Ruska vakcina protiv raka pokazala prve rezultate: Kod pacijenta se povukle metastaze

Prvi pacijent koji je primio rusku personalizovanu mRNK vakcinu protiv raka „NeoOnkovak“ završio je ciklus terapije, a tokom četiri mjeseca praćenja kod njega nisu otkrivene ranije dijagnostikovane metastaze niti nove tumorske promjene. Ipak, stručna javnost naglašava da je riječ o ranim preliminarnim podacima koji tek čekaju opsežniju naučnu potvrdu.

Informaciju o prvim rezultatima primjene vakcine saopštio je akademik Aleksandar Gincburg, naučni direktor ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“, u izjavi za ruske medije.

Ohrabrujući nalazi nakon četiri mjeseca

Prema riječima akademika Gincburga, prvi pacijent koji je uključen u ovaj program je 60-godišnji muškarac iz Kurske oblasti obolio od melanoma kože. On je sa primanjem terapije počeo u aprilu ove godine.

Nakon završenog ciklusa liječenja, detaljni pregledi kompjuterizovanom tomografijom (CT) visoke rezolucije pokazali su da se ranije prisutne metastaze više ne registruju, kao ni pojava novih žarišta bolesti. Pacijent će, prema protokolu, ostati pod strogim medicinskim nadzorom naredne tri godine, uz obavezne mjesečne kontrole, s posebnim fokusom na limfne čvorove.

Do sada je vakcinu „NeoOnkovak“ primilo ukupno šest pacijenata, dok je plan istraživačkog tima da do kraja godine u proces liječenja bude uključeno 20 oboljelih.

Kako funkcioniše „NeoOnkovak“?

Za razliku od klasičnih vakcina koje služe za prevenciju zaraznih bolesti, „NeoOnkovak“ je terapijska vakcina namijenjena osobama kojima je bolest već dijagnostikovana.

Preparat se zasniva na mRNK tehnologiji i kreira se potpuno individualno za svakog pacijenta. Na osnovu detaljne genetske analize samog tumora, vakcina se programira da „obuči“ imunološki sistem oboljelog kako bi sam prepoznao i uništio specifične maligne ćelije, bez oštećenja zdravog tkiva.

Oprez u naučnim krugovima

Iako vijest o povlačenju metastaza kod prvog pacijenta zvuči ohrabrujuće, i sam direktor centra „Gamaleja“ istakao je da je još uvijek rano donositi konačne zaključke o dugoročnoj efikasnosti ove metode.

U savremenoj onkologiji ovakvi izvještaji posmatraju se sa dozom naučnog opreza iz nekoliko razloga:

Mali uzorak: Rezultat zabilježen kod jednog pacijenta ne predstavlja garanciju da će terapija dati isti ishod kod većeg broja oboljelih.

Kratak period praćenja: Četiri mjeseca bez znakova bolesti predstavljaju pozitivan pomak, ali se u medicini o trajnom izlječenju može govoriti tek nakon višegodišnjeg praćenja.

Nedostatak nezavisne recenzije: Podaci su za sada izneseni isključivo kroz medijske izjave istraživača, te tek treba da budu objavljeni u međunarodnim, nezavisno recenziranim naučnim časopisima.

Personalizovane mRNK vakcine protiv raka trenutno predstavljaju jedno od najdinamičnijih polja istraživanja u svjetskoj medicini, a slična klinička ispitivanja za melanom i druge vrste karcinoma paralelno sprovode i brojni istraživački centri u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.