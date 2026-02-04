Apsurd društva: Naučnik koji je pronašao lijek za rak gušterače ismijavan zbog ožiljka na licu

Mariano Barbacid, direktor Eksperimentalne onkološke grupe u španskom Nacionalnom centru za istraživanje raka, zajedno sa svojim istraživačkim timom razvio je terapijski pristup koji je kod laboratorijskih miševa doveo do potpunog nestanka tumora gušterače, bez izraženih neželjenih efekata.

Dok su stručnjaci i javnost ovu objavu ocijenili kao mogući veliki iskorak u liječenju jedne od najtežih malignih bolesti, dio korisnika društvenih mreža reagovao je neprimjereno, usmjeravajući pažnju na Barbacidov mladež na licu i ostavljajući niz površnih i uvredljivih komentara, što je izazvalo brojne kritike i osude drugih korisnika.

U brojnim reakcijama istaknuto je da je riječ o naučniku koji je, uprkos godinama, nastavio raditi na istraživanjima koja mogu donijeti nadu oboljelima, dok su negativni komentari na račun njegovog izgleda ocijenjeni kao neukusni i neprimjereni.

Pojedini korisnici su naglasili da je neprihvatljivo da se doprinos u borbi protiv raka stavlja u drugi plan zbog fizičkog izgleda, podsjećajući da je njegov rad usmjeren ka spašavanju života i razvoju novih terapijskih mogućnosti.

Barbacid je doktorirao na Univerzitetu Complutense u Madridu 1974. godine, nakon čega je stručno usavršavanje nastavio u američkom Nacionalnom institutu za rak. Naučni rad koji je objavio početkom osamdesetih doveo je do izolacije prvog ljudskog onkogena, gena povezanog s nastankom karcinoma. U naučnoj literaturi mu se pripisuje i izolacija TRK onkogena iz tumora debelog crijeva.

Njegovo najnovije istraživanje objavljeno je pod nazivom „Ciljana kombinovana terapija postiže snažnu regresiju raka pankreasa i sprječava razvoj otpornosti tumora“, a u radu su učestvovali i koautori Carmen Guerra kao suvoditeljica studije, te Vasiliki Liaki i Sara Barrambana kao prvi autori.