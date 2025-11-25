Počela primjena mRNK terapije protiv raka

Prvi pacijent iz Srbije s dijagnozom malignog melanoma otputovao je u Moskvu kako bi započeo liječenje personalizovanom mRNK vakcinom protiv raka, terapijom koja je tek nedavno dobila zvanično odobrenje ruskog Ministarstva zdravlja. Vijest je potvrdio prof. dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, koji je uspostavio saradnju sa ruskim profesorom Sergejem Boljevićem, navodeći da će pacijent narednih dana započeti liječenje koje traje gotovo pet mjeseci.

Odobrenje terapije i dolazak prvog pacijenta

Ruska Federacija je prošle sedmice objavila da personalizovana mRNK terapija može biti primijenjena u kliničkoj praksi, što je označilo početak nove faze u liječenju tumora. Među prvim oboljelim koji je upućen na ovaj način liječenja našao se i pacijent iz Srbije, što je privuklo veliku pažnju regionalne i međunarodne stručne javnosti.

Kako izgleda personalizovana terapija

Pacijent je danas u Moskvi započeo početne dijagnostičke pretrage, nakon čega će biti uzet uzorak tumorskog tkiva. Na osnovu tog uzorka razvija se personalizovana vakcina koja je namijenjena isključivo malignom melanomu koji je dijagnosticiran kod pacijenta. Proces izrade vakcine traje između tri i četiri sedmice, a potom slijedi terapija u intervalima od deset doza, koje se primaju svake dvije sedmice tokom pet mjeseci.

Terapija funkcioniše tako što imuni sistem uči prepoznavati i napadati ćelije tumora s velikim stepenom preciznosti, što ovaj model liječenja čini drugačijim od dosadašnjih metoda.

Zašto je liječenje namijenjeno samo odabranim pacijentima

Profesor Jakovljević ističe da su kandidati za ovakvu terapiju uglavnom pacijenti koji su prošli sve druge dostupne modalitete liječenja, uključujući savremenu imunoterapiju. Zbog toga su kriteriji strogi, jer je riječ o tretmanu koji zahtijeva detaljnu analizu tumora i specifičan odgovor imunog sistema.

Cilj je, kako objašnjava, da se bolest, gdje god je to moguće, pretvori u stanje koje se može kontrolisati, slično hroničnim bolestima poput dijabetesa.

Uloga vještačke inteligencije u razvoju terapije

Razvoj personalizovane mRNK terapije uključuje niz laboratorijskih procedura, ali i primjenu vještačke inteligencije. Nakon biopsije tumora, uzorak se izlaže tjelesnim tečnostima pacijenta kako bi se odredio odgovor antitijela. Zatim se uz podršku algoritama vještačke inteligencije ubrzava proces njihovog množenja, čime se postiže koncentracija koja bi inače zahtijevala višemjesečno čekanje.

Nakon izrade, antitijela se pacijentu vraćaju kroz deset doza, kojima se nastoji postići snažan i ciljano usmjeren imuni odgovor.

Fokus zasad samo na maligni melanom

Od ruskog Ministarstva zdravlja trenutno je odobrena primjena terapije samo kod pacijenata s malignim melanomom, iako naučnici rade na širenju pristupa i na druge vrste karcinoma. Prema podacima istraživačkih centara, ruski stručnjaci navode visoku stopu uspješnosti, no pravi rezultati očekuju se nakon dužeg perioda praćenja pacijenata.

Pacijent iz Srbije nalazi se među prvima u Evropi koji su započeli ovakav oblik liječenja, što njegov slučaj čini značajnim u praćenju razvoja buduće onkologije.