Smrt Kristiana Periša potresa Hrvatsku: Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubistvo, kolege im pružile podršku

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i sportskog trenera, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru. Policijske zabilješke otkrivaju da je istog dana policija intervenirala tri puta, a da je Periš prije ulaska u bolnicu govorio kako se boji da će ga ponovo vezati i gušiti. U međuvremenu su objavljeni detalji snimka nadzornih kamera, dok su zaposlenici bolnice organizovali protest podrške uhapšenim kolegama.

Smrt Kristiana Josipa Periša izazvala je snažne reakcije u Hrvatskoj, posebno nakon što su u javnost dospjeli detalji iz istrage o postupanju medicinskog osoblja u posljednjim satima njegovog života.

Četvorica medicinskih tehničara uhapšena su početkom novembra i osumnjičena za teško ubistvo. Prema sumnjama tužilaštva, tokom fizičkog savladavanja pacijenta primijenili su prekomjernu silu, postupajući protivno pravilima medicinske struke, nakon čega je Periš preminuo.

Snimak iz bolničke sobe otkrio uznemirujuće detalje

Jedan od ključnih dokaza u istrazi je snimak videonadzora iz bolničke sobe 11a, koji traje nešto duže od osam minuta. Detaljan opis snimka objavio je Jutarnji list, navodeći da ga neće objaviti u cijelosti zbog poštovanja prema porodici preminulog.

Prema opisu snimka, Periš je tokom intervencije već bio vezan za bolnički krevet. U prostoriji se nalazilo više članova medicinskog osoblja, a u jednom trenutku čak deset osoba.

Navodi se da su ga medicinski tehničari pritiskali rukama i koljenima, udarali u predjelu prsa, glave i stomaka, dok mu je jastuk bio postavljen preko lica. Posebno uznemiruje dio snimka u kojem se, prema opisu, fizičko postupanje nastavlja i nakon što je pacijent prestao pružati otpor.

U posljednjim trenucima snimka jedan od tehničara uklanja jastuk, nakon čega osoblje primjećuje da Periš ne reaguje. Počinje pokušaj reanimacije, ali njegov život nije spašen.

Prema preliminarnim nalazima obdukcije, na tijelu su pronađeni brojni podljevi i ogrebotine, prijelomi rebara i prsne kosti te edem pluća i mozga. Konačan uzrok smrti još nije utvrđen.

Policija intervenirala tri puta, Periš se bojao povratka u bolnicu

Posebno važan dio slučaja odnosi se na policijske intervencije koje su prethodile smrti 32-godišnjaka.

Prema policijskim službenim zabilješkama koje su objavili Jutarnji list i Index, policija je 21. oktobra intervenirala ukupno tri puta: Prvi put na adresi na kojoj je Periš boravio, nakon poziva člana porodice, a potom još dva puta u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“.

Prva dojava odnosila se na njegovo psihički izmijenjeno stanje. Policajci su razgovarali s dežurnom ljekaricom, a Periš u početku nije želio ući u bolnicu.

Upravo tada izgovorio je riječi koje su nakon objavljivanja policijskog izvještaja posebno potresle javnost.

„Ne želim ući unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću pričati samo s policijom“, navodno je rekao policajcima.

Prema policijskoj dokumentaciji, sjedio je na klupi, nije pružao otpor i u tom trenutku nije bio agresivan. Doktorica je policajcima također rekla da je sarađivao sa zdravstvenim radnicima i policijom.

Nakon što je ipak pristao ući u bolnicu i primiti terapiju, policija je ponovo pozvana oko 17 sati, nakon dojave druge dežurne doktorice i zaposlenika koji su prijavili probleme s pacijentom.

Kada su policajci stigli, Periš je već bio smješten u krevet i vezan. Prema službenoj zabilješci, druga doktorica im je rekla da je pacijent u međuvremenu smiren, da nikome od medicinskog osoblja nije prijetio niti ikoga ugrozio te da njihovo dalje postupanje nije potrebno.

Nekoliko sati kasnije Periš je preminuo u istoj ustanovi.

Ove policijske zabilješke otvorile su dodatna pitanja o njegovom stanju prije smrti, razlozima zbog kojih je bio vezan za krevet i postupanju zdravstvenog osoblja.

Porodica osporava tvrdnje o njegovoj agresivnosti

Porodica preminulog traži da se utvrde sve okolnosti smrti, a njihov advokat Leon Zrnić odbacio je tvrdnje da je Periš bio ovisnik o drogama ili da je bio izrazito agresivan.

Zrnić je za hrvatske medije izjavio da zdravstvena ustanova nije imala dokaz da je Periš bio pod utjecajem narkotika. Pozvao se i na dokumentaciju iz koje, prema njegovim riječima, proizlazi da policija nije imala razloga za postupanje protiv Periša jer nije bio agresivan.

Porodici je prvobitno saopćeno da je preminuo usljed zatajenja srca. Međutim, nakon što su vidjeli njegovo tijelo, primijetili su tragove povreda, uključujući plavičaste tragove oko vrata, ranice ispod usne i ostatke krvi.

Advokat porodice insistira na očuvanju snimaka videonadzora, koji bi mogli biti jedan od najvažnijih dokaza u utvrđivanju odgovornosti.

Stotinjak zaposlenika protestovalo zbog hapšenja kolega

Dok porodica traži odgovore, ispred Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ 9. novembra održan je protest podrške četvorici uhapšenih medicinskih tehničara.

Okupilo se oko stotinu zaposlenika, među kojima su bile medicinske sestre, tehničari i drugi zdravstveni radnici. Poručili su da ne osporavaju potrebu za istragom, ali smatraju da njihove kolege ne smiju biti unaprijed proglašene krivima.

Arian Jarić Dauenhauer, predstavnik sindikata „Zajedno za psihijatriju“, upozorio je na svakodnevne rizike s kojima se suočavaju zdravstveni radnici u psihijatrijskim ustanovama.

Zaposlenici su ukazali na nedostatak osoblja, nedovoljnu edukaciju za postupanje u kriznim situacijama i nedostatak sigurnosne zaštite. Sindikat je zatražio redovne edukacije, angažovanje zaštitara na hitnom prijemu i formiranje posebnog interventnog tima koji bi bio dostupan 24 sata dnevno.

Predstavnik sindikata iznio je i podatak da je u intervenciji tokom koje je Periš preminuo, prema njegovim saznanjima, učestvovalo osam zaposlenika, iako je uobičajena praksa da u sputavanju pacijenta učestvuje pet osoba.

Nakon sastanka s predstavnicima zaposlenih, uprava bolnice prihvatila je njihove zahtjeve koji se odnose na unapređenje sigurnosti i edukaciju osoblja.

Protest je izazvao dodatne reakcije u javnosti, posebno zbog činjenice da je organizovan nakon objavljivanja detalja snimka nadzornih kamera. Dok zaposlenici insistiraju na presumpciji nevinosti i problemima uslova rada, dio javnosti izražava ogorčenje zbog podrške osumnjičenima u okolnostima u kojima je pacijent preminuo.

Ministarstvo zdravstva traži odgovornost i od uprave bolnice

Slučaj je izazvao i reakciju Ministarstva zdravstva Hrvatske. Ministarstvo je saopćilo da je prijavu o događaju sa smrtnim ishodom zaprimilo tek 9. novembra, iako je Periš preminuo 21. oktobra. Zbog toga je od Grada Zagreba, koji je osnivač klinike, zatraženo hitno i cjelovito izvještavanje o okolnostima smrti.

Iz Ministarstva su posebno upozorili da se odgovornost ne smije ograničiti samo na neposredne učesnike događaja, nego da treba ispitati i postupanje uprave bolnice i svih odgovornih osoba.

Pokrenut je inspekcijski nadzor, a ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je okolnosti slučaja veoma zabrinjavajućim.

U međuvremenu je ravnateljica klinike Majda Grah potvrdila da su trojici od četvorice osumnjičenih zaposlenika uručeni izvanredni otkazi. Četvrti osumnjičeni također se nalazi u istražnom zatvoru.

Sportska zajednica oprašta se od bivšeg atletičara i trenera

Kristian Josip Periš bio je bivši atletičar, diplomirani kineziolog i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke. Bio je povezan i s Atletskim klubom Agram, a vijest o njegovoj smrti izazvala je nevjericu među ljudima iz sportske zajednice.

Njegovi sportski poznanici i kolege opraštaju se od njega, dok se na društvenim mrežama šire reakcije zbog okolnosti pod kojima je izgubio život.

Slučaj je otvorio i širu raspravu o postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama, načinu primjene mjera fizičkog sputavanja, odgovornosti zdravstvenih radnika i sigurnosti zaposlenih.

Četvorici medicinskih tehničara određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje na teško ubistvo. Trojica su se na ispitivanju branila šutnjom, dok je četvrti iznio odbranu. Njihova krivična odgovornost tek treba biti utvrđena.

Istraga se nastavlja, a konačni nalazi obdukcije i dodatna vještačenja trebali bi dati odgovore na pitanje kako je i zbog čega preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš.