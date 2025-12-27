Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Ovaj vikend, 27. i 28. 12., klizalište Pannonica pretvara se u pravu zimsku bajku zahvaljujući manifestaciji „Bingo & Pannonica Winter Days“. U periodu od 12:30 do 13:30 sati, najmlađe posjetioce očekuje bogat i razigran program koji spaja klizanje, zabavu i iznenađenja.

Za djecu je pripremljen facepainting, uz koji će mališani moći postati omiljeni junaci ili zimski likovi, dok će čak tri Bingo maskote biti zadužene za dobru atmosferu, igru i fotografisanje.

Posebnu radost donosi i podjela Bingo proizvoda, uključujući slatkiše i grickalice, namijenjene najmlađim posjetiocima.

„Donosimo pravu zimsku čaroliju na klizalište Pannonica“, poručuju organizatori.

Manifestacija je osmišljena kao porodično druženje koje spaja aktivnost na ledu i veselu zimsku atmosferu.

„Dođite s djecom, uživajte u klizanju, druženju i veseloj zimskoj atmosferi“, pozivaju organizatori.

Bingo & Pannonica Winter Days još jednom potvrđuju da je klizalište Pannonica mjesto gdje se zima slavi uz osmijehe, igru i nezaboravne trenutke.

„Vidimo se na ledu!“, poručili su.