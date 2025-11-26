Led u Tuzli oživio grad: Hiljade posjetilaca na otvaranju klizališta

U Tuzli je svečano otvoreno Gradsko klizalište, a već prve večeri pokazalo se da je ovaj zimski kutak jedan od omiljenih prostora za mlade i porodice. Gužve, dobra atmosfera i zadovoljni posjetioci obilježili su početak sezone, dok organizatori najavljuju bogat program i brojne sadržaje za najmlađe.

Besplatno klizanje na otvaranju privuklo je iznenađujuće veliki broj posjetilaca. Led je bio prepun, a ulazak su čekale nove grupe klizača, najviše djece i tinejdžera. Kažu da su uživali u muzici, druženju i zimskom ambijentu, te da će tokom raspusta klizalište biti njihovo svakodnevno okupljalište.

„Dolazim svaka dva dana na klizalište, jako mi je drago što se otvorilo. Volim biti ovdje, stvarno prelijepa je atmosfera. Uživam svaki dan kad dođem, uvijek mi je lijepo, upoznam mnogo dobih drugara”, kaže Asja Mehić.

Za mnoge je ovo tradicija, prve vještine klizanja naučili su upravo ovdje, a neki su večeras po prvi put stali na led. Kažu da je važno da grad ima ovakav prostor, jer okuplja djecu, mlade i porodice te nudi mjesto za rekreaciju tokom zime.

„Mislim da je ovo jako dobra stvar, da su oni ovo organizovali i ovdje je dobro što je zatvoren prostor. Naučio sam klizati u svojoj desetoj godini i jako je lijepo“, rekao je Eldar Salkić.

„Dolazim ovdje radi društva, da bismo zajedno klizali. Ne dolazim često, ovo mi je prvi put ove godine, i lijepo mi je ovdje“, dodaje Imran Bajić.

Organizatori priznaju da nisu očekivali ovoliku posjećenost na otvaranju. Zbog velikog interesa, termini su bili skraćeni na 45 minuta kako bi svi koji dođu imali priliku da probaju led. Od utorka klizalište je prešlo na redovan režim i radiće svakog dana od deset do 22 sata.

„Nismo očekivali iskreno ovoliku gužvu. Večeras smo odlučili da bude besplatno klizanje od 18 do 22. Ispred tamo je još ovoliko klizača ako vjerujete. Svake godine otprilike 20 i više hiljada imamo klizača i toliko još posjetitelja. Svaka godina pred nama težimo ka većem cilju, tako se nadamo da ćemo i ove godine uz prigodne programe koje ćemo praviti za djecu“, govori Armin Karabegović, stručni saradnik za sportsko-rekreativne aktivnosti u JP „Pannonica“ Tuzla.

Cijene klizanja i ledenog tobogana ostaju iste kao prethodne godine. Organizatori poručuju da su svi dobrodošli, te da ove zime očekuju i više od dvadeset hiljada klizača, koliko ih posjeti svake sezone.